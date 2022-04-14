Cockfight Network (CFN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cockfight Network (CFN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cockfight Network (CFN) Informasjon The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results. Offisiell nettside: https://www.cf-n.io/en Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing Blokkutforsker: https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB Kjøp CFN nå!

Cockfight Network (CFN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cockfight Network (CFN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 974.82K $ 974.82K $ 974.82K Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.30M $ 74.30M $ 74.30M All-time high: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 All-Time Low: $ 0.034678441686705266 $ 0.034678441686705266 $ 0.034678441686705266 Nåværende pris: $ 0.0743 $ 0.0743 $ 0.0743 Lær mer om Cockfight Network (CFN) pris

Cockfight Network (CFN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cockfight Network (CFN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CFN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CFN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CFNs tokenomics, kan du utforske CFN tokenets livepris!

