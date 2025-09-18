Dagens Cockfight Network livepris er 0.0893 USD. Spor prisoppdateringer for CFN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CFN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cockfight Network livepris er 0.0893 USD. Spor prisoppdateringer for CFN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CFN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 CFN til USD livepris:

$0.0893
$0.0893$0.0893
-3.45%1D
USD
Cockfight Network (CFN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:38:31 (UTC+8)

Cockfight Network (CFN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0622
$ 0.0622$ 0.0622
24 timer lav
$ 0.0982
$ 0.0982$ 0.0982
24 timer høy

$ 0.0622
$ 0.0622$ 0.0622

$ 0.0982
$ 0.0982$ 0.0982

$ 2.300611418675181
$ 2.300611418675181$ 2.300611418675181

$ 0.034678441686705266
$ 0.034678441686705266$ 0.034678441686705266

+0.22%

-3.45%

-5.71%

-5.71%

Cockfight Network (CFN) sanntidsprisen er $ 0.0893. I løpet av de siste 24 timene har CFN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0622 og et toppnivå på $ 0.0982, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CFN er $ 2.300611418675181, mens den rekordlave prisen er $ 0.034678441686705266.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CFN endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -3.45% over 24 timer og -5.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cockfight Network (CFN) Markedsinformasjon

No.5201

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 39.45K
$ 39.45K$ 39.45K

$ 89.30M
$ 89.30M$ 89.30M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

974,819
974,819 974,819

0.00%

GMMT

Nåværende markedsverdi på Cockfight Network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 39.45K. Den sirkulerende forsyningen på CFN er 0.00, med en total tilgang på 974819. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.30M.

Cockfight Network (CFN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Cockfight Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.003191-3.45%
30 dager$ -0.1351-60.21%
60 dager$ -0.0252-22.01%
90 dager$ -0.0479-34.92%
Cockfight Network Prisendring i dag

I dag registrerte CFN en endring på $ -0.003191 (-3.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Cockfight Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1351 (-60.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Cockfight Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CFN en endring på $ -0.0252 (-22.01%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Cockfight Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0479-34.92% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Cockfight Network (CFN)?

Sjekk ut Cockfight Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Cockfight Network (CFN)

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

Cockfight Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cockfight Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CFN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Cockfight Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cockfight Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cockfight Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cockfight Network (CFN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cockfight Network (CFN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cockfight Network.

Sjekk Cockfight Networkprisprognosen nå!

Cockfight Network (CFN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cockfight Network (CFN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CFN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cockfight Network (CFN)

Leter du etter hvordan du kjøperCockfight Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cockfight Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CFN til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om Cockfight Network

Hvor mye er Cockfight Network (CFN) verdt i dag?
Live CFN prisen i USD er 0.0893 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CFN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CFN til USD er $ 0.0893. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cockfight Network?
Markedsverdien for CFN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CFN?
Den sirkulerende forsyningen av CFN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCFN ?
CFN oppnådde en ATH-pris på 2.300611418675181 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CFN?
CFN så en ATL-pris på 0.034678441686705266 USD.
Hva er handelsvolumet til CFN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CFN er $ 39.45K USD.
Vil CFN gå høyere i år?
CFN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CFN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:38:31 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.

