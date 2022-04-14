Cellana (CELLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cellana (CELLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cellana (CELLA) Informasjon Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language. Offisiell nettside: https://cellana.finance/ Teknisk dokument: https://docs.cellana.finance/ Blokkutforsker: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x2ebb2ccac5e027a87fa0e2e5f656a3a4238d6a48d93ec9b610d570fc0aa0df12?network=mainnet Kjøp CELLA nå!

Cellana (CELLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cellana (CELLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M All-time high: $ 0.06674 $ 0.06674 $ 0.06674 All-Time Low: $ 0.00190121480054232 $ 0.00190121480054232 $ 0.00190121480054232 Nåværende pris: $ 0.001903 $ 0.001903 $ 0.001903 Lær mer om Cellana (CELLA) pris

Cellana (CELLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cellana (CELLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CELLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CELLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CELLAs tokenomics, kan du utforske CELLA tokenets livepris!

Cellana (CELLA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CELLA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CELLA nå!

CELLA prisforutsigelse Vil du vite hvor CELLA kan være på vei? Vår CELLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CELLA tokenets prisforutsigelse nå!

