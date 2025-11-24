CeluvPlay (CELB) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i CeluvPlay (CELB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:53:06 (UTC+8)
CeluvPlay (CELB) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CeluvPlay (CELB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 19.76K
Total forsyning:
$ 5.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 238.75M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 413.80K
All-time high:
$ 0.00649
All-Time Low:
$ 0.000068723749715695
Nåværende pris:
$ 0.00008276
CeluvPlay (CELB) Informasjon

An AI-powered Web3 gaming ecosystem enabling users and creators to earn, engage, and build in a dynamic entertainment platform.

Offisiell nettside:
https://www.celuvplay.io/
Teknisk dokument:
https://celuvplay.gitbook.io/celuvplay
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xda67fbf4e6fa4bb78f62533b7264e1b13295fdf3

CeluvPlay (CELB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak CeluvPlay (CELB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CELB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CELB tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CELBs tokenomics, kan du utforske CELB tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

