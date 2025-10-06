CeluvPlay pris i dag

Sanntids CeluvPlay (CELB) pris i dag er $ 0.00008225, med en 4.40% endring de siste 24 timene. Nåværende CELB til USD konverteringssats er $ 0.00008225 per CELB.

CeluvPlay rangerer for tiden som #3425 etter markedsverdi på $ 19.64K, med en sirkulerende forsyning på 238.75M CELB. I løpet av de siste 24 timene CELB har den blitt handlet mellom $ 0.00007648(laveste) og $ 0.00008721 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.013001119987893436, mens tidenes laveste notering var $ 0.000071015111246081.

Kortsiktig har CELB beveget seg +2.31% i løpet av den siste timen og -27.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.11K.

CeluvPlay (CELB) Markedsinformasjon

Rangering No.3425 Markedsverdi $ 19.64K$ 19.64K $ 19.64K Volum (24 timer) $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K Fullt utvannet markedsverdi $ 411.25K$ 411.25K $ 411.25K Opplagsforsyning 238.75M 238.75M 238.75M Maksimal forsyning 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Total forsyning 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Opplagsforsyning 4.77% Offentlig blokkjede BSC

