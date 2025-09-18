Dagens Celsius livepris er 0.0712 USD. Spor prisoppdateringer for CEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Celsius livepris er 0.0712 USD. Spor prisoppdateringer for CEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CEL

CEL Prisinformasjon

CEL Offisiell nettside

CEL tokenomics

CEL Prisprognose

CEL-historikk

CEL Kjøpeguide

CEL-til-fiat-valutakonverter

CEL Spot

CEL USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Celsius Logo

Celsius Pris(CEL)

1 CEL til USD livepris:

$0.0712
$0.0712$0.0712
-0.37%1D
USD
Celsius (CEL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:08:29 (UTC+8)

Celsius (CEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.07051
$ 0.07051$ 0.07051
24 timer lav
$ 0.07491
$ 0.07491$ 0.07491
24 timer høy

$ 0.07051
$ 0.07051$ 0.07051

$ 0.07491
$ 0.07491$ 0.07491

$ 8.0232862
$ 8.0232862$ 8.0232862

$ 0.0223455
$ 0.0223455$ 0.0223455

-1.28%

-0.37%

-2.00%

-2.00%

Celsius (CEL) sanntidsprisen er $ 0.0712. I løpet av de siste 24 timene har CEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07051 og et toppnivå på $ 0.07491, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CEL er $ 8.0232862, mens den rekordlave prisen er $ 0.0223455.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CEL endret seg med -1.28% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og -2.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Celsius (CEL) Markedsinformasjon

No.1769

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

$ 55.73K
$ 55.73K$ 55.73K

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

37.72M
37.72M 37.72M

37,720,111
37,720,111 37,720,111

ETH

Nåværende markedsverdi på Celsius er $ 2.69M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.73K. Den sirkulerende forsyningen på CEL er 37.72M, med en total tilgang på 37720111. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.69M.

Celsius (CEL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Celsius for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002644-0.37%
30 dager$ -0.00326-4.38%
60 dager$ -0.01974-21.71%
90 dager$ -0.00415-5.51%
Celsius Prisendring i dag

I dag registrerte CEL en endring på $ -0.0002644 (-0.37%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Celsius 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00326 (-4.38%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Celsius 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CEL en endring på $ -0.01974 (-21.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Celsius 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00415-5.51% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Celsius (CEL)?

Sjekk ut Celsius Prishistorikk-siden nå.

Hva er Celsius (CEL)

Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.

Celsius er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Celsius investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CEL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Celsius på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Celsius kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Celsius Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Celsius (CEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Celsius (CEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Celsius.

Sjekk Celsiusprisprognosen nå!

Celsius (CEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Celsius (CEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Celsius (CEL)

Leter du etter hvordan du kjøperCelsius? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Celsius på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CEL til lokale valutaer

1 Celsius(CEL) til VND
1,873.628
1 Celsius(CEL) til AUD
A$0.107512
1 Celsius(CEL) til GBP
0.052688
1 Celsius(CEL) til EUR
0.06052
1 Celsius(CEL) til USD
$0.0712
1 Celsius(CEL) til MYR
RM0.29904
1 Celsius(CEL) til TRY
2.945544
1 Celsius(CEL) til JPY
¥10.4664
1 Celsius(CEL) til ARS
ARS$105.014304
1 Celsius(CEL) til RUB
5.9452
1 Celsius(CEL) til INR
6.271296
1 Celsius(CEL) til IDR
Rp1,186.666192
1 Celsius(CEL) til KRW
99.440768
1 Celsius(CEL) til PHP
4.063384
1 Celsius(CEL) til EGP
￡E.3.428992
1 Celsius(CEL) til BRL
R$0.378784
1 Celsius(CEL) til CAD
C$0.097544
1 Celsius(CEL) til BDT
8.667888
1 Celsius(CEL) til NGN
106.426912
1 Celsius(CEL) til COP
$278.125
1 Celsius(CEL) til ZAR
R.1.23532
1 Celsius(CEL) til UAH
2.941984
1 Celsius(CEL) til TZS
T.Sh.176.237088
1 Celsius(CEL) til VES
Bs11.6056
1 Celsius(CEL) til CLP
$67.996
1 Celsius(CEL) til PKR
Rs20.209408
1 Celsius(CEL) til KZT
38.548392
1 Celsius(CEL) til THB
฿2.267008
1 Celsius(CEL) til TWD
NT$2.152376
1 Celsius(CEL) til AED
د.إ0.261304
1 Celsius(CEL) til CHF
Fr0.056248
1 Celsius(CEL) til HKD
HK$0.553224
1 Celsius(CEL) til AMD
֏27.24824
1 Celsius(CEL) til MAD
.د.م0.642224
1 Celsius(CEL) til MXN
$1.308656
1 Celsius(CEL) til SAR
ريال0.267
1 Celsius(CEL) til ETB
Br10.222184
1 Celsius(CEL) til KES
KSh9.197616
1 Celsius(CEL) til JOD
د.أ0.0504808
1 Celsius(CEL) til PLN
0.257744
1 Celsius(CEL) til RON
лв0.306872
1 Celsius(CEL) til SEK
kr0.66928
1 Celsius(CEL) til BGN
лв0.118192
1 Celsius(CEL) til HUF
Ft23.661896
1 Celsius(CEL) til CZK
1.470992
1 Celsius(CEL) til KWD
د.ك0.021716
1 Celsius(CEL) til ILS
0.237096
1 Celsius(CEL) til BOB
Bs0.491992
1 Celsius(CEL) til AZN
0.12104
1 Celsius(CEL) til TJS
SM0.666432
1 Celsius(CEL) til GEL
0.19224
1 Celsius(CEL) til AOA
Kz64.903784
1 Celsius(CEL) til BHD
.د.ب0.0268424
1 Celsius(CEL) til BMD
$0.0712
1 Celsius(CEL) til DKK
kr0.45212
1 Celsius(CEL) til HNL
L1.866152
1 Celsius(CEL) til MUR
3.228208
1 Celsius(CEL) til NAD
$1.23532
1 Celsius(CEL) til NOK
kr0.707728
1 Celsius(CEL) til NZD
$0.12104
1 Celsius(CEL) til PAB
B/.0.0712
1 Celsius(CEL) til PGK
K0.297616
1 Celsius(CEL) til QAR
ر.ق0.258456
1 Celsius(CEL) til RSD
дин.7.09864
1 Celsius(CEL) til UZS
soʻm879.011704
1 Celsius(CEL) til ALL
L5.871152
1 Celsius(CEL) til ANG
ƒ0.127448
1 Celsius(CEL) til AWG
ƒ0.12816
1 Celsius(CEL) til BBD
$0.1424
1 Celsius(CEL) til BAM
KM0.118192
1 Celsius(CEL) til BIF
Fr212.532
1 Celsius(CEL) til BND
$0.091136
1 Celsius(CEL) til BSD
$0.0712
1 Celsius(CEL) til JMD
$11.421192
1 Celsius(CEL) til KHR
285.943472
1 Celsius(CEL) til KMF
Fr29.7616
1 Celsius(CEL) til LAK
1,547.826056
1 Celsius(CEL) til LKR
Rs21.536576
1 Celsius(CEL) til MDL
L1.1748
1 Celsius(CEL) til MGA
Ar315.043624
1 Celsius(CEL) til MOP
P0.570312
1 Celsius(CEL) til MVR
1.08936
1 Celsius(CEL) til MWK
MK123.611032
1 Celsius(CEL) til MZN
MT4.54968
1 Celsius(CEL) til NPR
Rs10.033504
1 Celsius(CEL) til PYG
508.5104
1 Celsius(CEL) til RWF
Fr103.1688
1 Celsius(CEL) til SBD
$0.58384
1 Celsius(CEL) til SCR
1.083664
1 Celsius(CEL) til SRD
$2.712008
1 Celsius(CEL) til SVC
$0.623
1 Celsius(CEL) til SZL
L1.23532
1 Celsius(CEL) til TMT
m0.2492
1 Celsius(CEL) til TND
د.ت0.207192
1 Celsius(CEL) til TTD
$0.482024
1 Celsius(CEL) til UGX
Sh249.7696
1 Celsius(CEL) til XAF
Fr39.7296
1 Celsius(CEL) til XCD
$0.19224
1 Celsius(CEL) til XOF
Fr39.7296
1 Celsius(CEL) til XPF
Fr7.1912
1 Celsius(CEL) til BWP
P0.948384
1 Celsius(CEL) til BZD
$0.143112
1 Celsius(CEL) til CVE
$6.677136
1 Celsius(CEL) til DJF
Fr12.6736
1 Celsius(CEL) til DOP
$4.415824
1 Celsius(CEL) til DZD
د.ج9.226096
1 Celsius(CEL) til FJD
$0.1602
1 Celsius(CEL) til GNF
Fr619.084
1 Celsius(CEL) til GTQ
Q0.545392
1 Celsius(CEL) til GYD
$14.901448
1 Celsius(CEL) til ISK
kr8.6152

Celsius Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Celsius, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Celsius nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Celsius

Hvor mye er Celsius (CEL) verdt i dag?
Live CEL prisen i USD er 0.0712 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CEL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CEL til USD er $ 0.0712. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Celsius?
Markedsverdien for CEL er $ 2.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CEL?
Den sirkulerende forsyningen av CEL er 37.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCEL ?
CEL oppnådde en ATH-pris på 8.0232862 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CEL?
CEL så en ATL-pris på 0.0223455 USD.
Hva er handelsvolumet til CEL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CEL er $ 55.73K USD.
Vil CEL gå høyere i år?
CEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CEL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:08:29 (UTC+8)

Celsius (CEL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CEL-til-USD-kalkulator

Beløp

CEL
CEL
USD
USD

1 CEL = 0.0712 USD

Handle CEL

CELUSDT
$0.0712
$0.0712$0.0712
-0.11%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker