CheckDot (CDT) Informasjon CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks. Offisiell nettside: https://checkdot.io/ Teknisk dokument: https://checkdot.io/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Ak3ovnWQnAxPSFoSNCoNYJLnJtQDCKRBH4HwhWkb6hFm Kjøp CDT nå!

CheckDot (CDT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CheckDot (CDT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 683.17K $ 683.17K $ 683.17K Total forsyning: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Sirkulerende forsyning: $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 882.00K $ 882.00K $ 882.00K All-time high: $ 5.6 $ 5.6 $ 5.6 All-Time Low: $ 0.012415128747254563 $ 0.012415128747254563 $ 0.012415128747254563 Nåværende pris: $ 0.0882 $ 0.0882 $ 0.0882 Lær mer om CheckDot (CDT) pris

CheckDot (CDT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CheckDot (CDT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CDT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CDT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CDTs tokenomics, kan du utforske CDT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CDT Interessert i å legge til CheckDot (CDT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CDT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CDT på MEXC nå!

CheckDot (CDT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CDT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CDT nå!

CDT prisforutsigelse Vil du vite hvor CDT kan være på vei? Vår CDT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CDT tokenets prisforutsigelse nå!

