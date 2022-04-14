CREDBULL (CBL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CREDBULL (CBL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CREDBULL (CBL) Informasjon Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. Offisiell nettside: https://credbull.io/ Teknisk dokument: https://docs.credbull.io/docs/litepaper Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6 Kjøp CBL nå!

CREDBULL (CBL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CREDBULL (CBL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 95.52K $ 95.52K $ 95.52K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 316.31M $ 316.31M $ 316.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 302.00K $ 302.00K $ 302.00K All-time high: $ 0.0627 $ 0.0627 $ 0.0627 All-Time Low: $ 0.000297809399594606 $ 0.000297809399594606 $ 0.000297809399594606 Nåværende pris: $ 0.000302 $ 0.000302 $ 0.000302 Lær mer om CREDBULL (CBL) pris

CREDBULL (CBL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CREDBULL (CBL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CBL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CBL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CBLs tokenomics, kan du utforske CBL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CBL Interessert i å legge til CREDBULL (CBL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CBL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CBL på MEXC nå!

CREDBULL (CBL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CBL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CBL nå!

CBL prisforutsigelse Vil du vite hvor CBL kan være på vei? Vår CBL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CBL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!