Catcoin (CATCOIN) Informasjon Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way. Offisiell nettside: https://catcoin.com Teknisk dokument: https://docs.catcoin.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/7hWcHohzwtLddDUG81H2PkWq6KEkMtSDNkYXsso18Fy3 Kjøp CATCOIN nå!

Catcoin (CATCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catcoin (CATCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Total forsyning: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M All-time high: $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 All-Time Low: $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 Nåværende pris: $ 0.00000000010702 $ 0.00000000010702 $ 0.00000000010702 Lær mer om Catcoin (CATCOIN) pris

Catcoin (CATCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catcoin (CATCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATCOINs tokenomics, kan du utforske CATCOIN tokenets livepris!

