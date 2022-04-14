Catboy (CATBOY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Catboy (CATBOY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Catboy (CATBOY) Informasjon Catboy offers the first AI interaction with NFTs. Collect and trade unique anime-inspired NFTs with tons of reward programs. Offisiell nettside: https://www.catboy.io/ Teknisk dokument: https://gitbook.catboy.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xca9b8d6df0729d85dcfc8ef8bb18af1ad1990786 Kjøp CATBOY nå!

Catboy (CATBOY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Catboy (CATBOY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 147.54M $ 147.54M $ 147.54M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 766.00K $ 766.00K $ 766.00K All-time high: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 All-Time Low: $ 0.000000000006174833 $ 0.000000000006174833 $ 0.000000000006174833 Nåværende pris: $ 0.00383 $ 0.00383 $ 0.00383 Lær mer om Catboy (CATBOY) pris

Catboy (CATBOY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Catboy (CATBOY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CATBOY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CATBOY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CATBOYs tokenomics, kan du utforske CATBOY tokenets livepris!

Catboy (CATBOY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CATBOY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CATBOY nå!

CATBOY prisforutsigelse Vil du vite hvor CATBOY kan være på vei? Vår CATBOY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CATBOY tokenets prisforutsigelse nå!

