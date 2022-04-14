CAR (CAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CAR (CAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CAR (CAR) Informasjon CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra. Offisiell nettside: http://car.meme Blokkutforsker: https://solscan.io/token/7oBYdEhV4GkXC19ZfgAvXpJWp2Rn9pm1Bx2cVNxFpump Kjøp CAR nå!

CAR (CAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CAR (CAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.26M $ 9.26M $ 9.26M Total forsyning: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M Sirkulerende forsyning: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.29M $ 9.29M $ 9.29M All-time high: $ 0.787 $ 0.787 $ 0.787 All-Time Low: $ 0.000097292665942939 $ 0.000097292665942939 $ 0.000097292665942939 Nåværende pris: $ 0.00929 $ 0.00929 $ 0.00929 Lær mer om CAR (CAR) pris

CAR (CAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CAR (CAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CARs tokenomics, kan du utforske CAR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CAR Interessert i å legge til CAR (CAR) i porteføljen din?

CAR (CAR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CAR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

CAR prisforutsigelse Vil du vite hvor CAR kan være på vei?

