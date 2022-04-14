CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CaptainBNB (CAPTAINBNB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Informasjon Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain. Offisiell nettside: https://captainbnb.xyz/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x47a1eb0b825b73e6a14807beaecafef199d5477c Kjøp CAPTAINBNB nå!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CaptainBNB (CAPTAINBNB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.63M All-time high: $ 0.068 All-Time Low: $ 0.000269205929163152 Nåværende pris: $ 0.005625

CaptainBNB (CAPTAINBNB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CaptainBNB (CAPTAINBNB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAPTAINBNB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAPTAINBNB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAPTAINBNBs tokenomics, kan du utforske CAPTAINBNB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CAPTAINBNB Interessert i å legge til CaptainBNB (CAPTAINBNB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CAPTAINBNB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CAPTAINBNB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CAPTAINBNB nå!

CAPTAINBNB prisforutsigelse Vil du vite hvor CAPTAINBNB kan være på vei? Vår CAPTAINBNB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAPTAINBNB tokenets prisforutsigelse nå!

