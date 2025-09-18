Dagens Camino Network livepris er 0.02396 USD. Spor prisoppdateringer for CAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Camino Network livepris er 0.02396 USD. Spor prisoppdateringer for CAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Camino Network Logo

Camino Network Pris(CAM)

1 CAM til USD livepris:

$0.02396
-0.04%1D
USD
Camino Network (CAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:37:27 (UTC+8)

Camino Network (CAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02389
24 timer lav
$ 0.02492
24 timer høy

$ 0.02389
$ 0.02492
$ 0.19493305530344174
$ 0.0240040823942462
-0.09%

-0.04%

-17.89%

-17.89%

Camino Network (CAM) sanntidsprisen er $ 0.02396. I løpet av de siste 24 timene har CAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02389 og et toppnivå på $ 0.02492, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAM er $ 0.19493305530344174, mens den rekordlave prisen er $ 0.0240040823942462.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAM endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -17.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Camino Network (CAM) Markedsinformasjon

No.1291

$ 7.80M
$ 134.10K
$ 23.96M
325.42M
1,000,000,000
917,499,341
32.54%

CAMINO

Nåværende markedsverdi på Camino Network er $ 7.80M, med et 24-timers handelsvolum på $ 134.10K. Den sirkulerende forsyningen på CAM er 325.42M, med en total tilgang på 917499341. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.96M.

Camino Network (CAM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Camino Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000096-0.04%
30 dager$ -0.0124-34.11%
60 dager$ -0.02707-53.05%
90 dager$ -0.03956-62.28%
Camino Network Prisendring i dag

I dag registrerte CAM en endring på $ -0.0000096 (-0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Camino Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0124 (-34.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Camino Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CAM en endring på $ -0.02707 (-53.05%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Camino Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.03956-62.28% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Camino Network (CAM)?

Sjekk ut Camino Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Camino Network (CAM)

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Camino Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Camino Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CAM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Camino Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Camino Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Camino Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Camino Network (CAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Camino Network (CAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Camino Network.

Sjekk Camino Networkprisprognosen nå!

Camino Network (CAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Camino Network (CAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Camino Network (CAM)

Leter du etter hvordan du kjøperCamino Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Camino Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CAM til lokale valutaer

Camino Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Camino Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Camino Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Camino Network

Hvor mye er Camino Network (CAM) verdt i dag?
Live CAM prisen i USD er 0.02396 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CAM til USD er $ 0.02396. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Camino Network?
Markedsverdien for CAM er $ 7.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CAM?
Den sirkulerende forsyningen av CAM er 325.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCAM ?
CAM oppnådde en ATH-pris på 0.19493305530344174 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CAM?
CAM så en ATL-pris på 0.0240040823942462 USD.
Hva er handelsvolumet til CAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CAM er $ 134.10K USD.
Vil CAM gå høyere i år?
CAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:37:27 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

