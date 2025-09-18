Hva er Camino Network (CAM)

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Camino Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Camino Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



Hvor mye er Camino Network (CAM) verdt i dag? Live CAM prisen i USD er 0.02396 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CAM-til-USD-pris? $ 0.02396 . Hva er markedsverdien for Camino Network? Markedsverdien for CAM er $ 7.80M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CAM? Den sirkulerende forsyningen av CAM er 325.42M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCAM ? CAM oppnådde en ATH-pris på 0.19493305530344174 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CAM? CAM så en ATL-pris på 0.0240040823942462 USD . Hva er handelsvolumet til CAM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CAM er $ 134.10K USD .

Camino Network (CAM) Viktige bransjeoppdateringer

