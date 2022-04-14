Coupon Assets (CA1) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coupon Assets (CA1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coupon Assets (CA1) Informasjon Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! Offisiell nettside: https://radarlab.us/ Teknisk dokument: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A Kjøp CA1 nå!

Coupon Assets (CA1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coupon Assets (CA1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Total forsyning: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 140.48M $ 140.48M $ 140.48M All-time high: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 All-Time Low: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 Nåværende pris: $ 0.5203 $ 0.5203 $ 0.5203 Lær mer om Coupon Assets (CA1) pris

Coupon Assets (CA1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coupon Assets (CA1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CA1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CA1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CA1s tokenomics, kan du utforske CA1 tokenets livepris!

