C4E (C4E) Informasjon C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading. Offisiell nettside: https://c4e.io/ Teknisk dokument: https://c4e.io/wp-content/uploads/2024/06/C4E-Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.c4e.io/ Kjøp C4E nå!

C4E (C4E) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for C4E (C4E), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 300.29M $ 300.29M $ 300.29M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M All-time high: $ 0.249 $ 0.249 $ 0.249 All-Time Low: $ 0.004912771024392147 $ 0.004912771024392147 $ 0.004912771024392147 Nåværende pris: $ 0.00524 $ 0.00524 $ 0.00524 Lær mer om C4E (C4E) pris

C4E (C4E) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak C4E (C4E) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet C4E tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange C4E tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår C4Es tokenomics, kan du utforske C4E tokenets livepris!

C4E (C4E) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til C4E hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for C4E nå!

C4E prisforutsigelse Vil du vite hvor C4E kan være på vei? Vår C4E prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se C4E tokenets prisforutsigelse nå!

