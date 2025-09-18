Hva er C4E (C4E)

C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.

For en mer dyptgående forståelse av C4E, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om C4E Hvor mye er C4E (C4E) verdt i dag? Live C4E prisen i USD er 0.00486 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende C4E-til-USD-pris? $ 0.00486 . Sjekk ut Den nåværende prisen på C4E til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for C4E? Markedsverdien for C4E er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av C4E? Den sirkulerende forsyningen av C4E er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forC4E ? C4E oppnådde en ATH-pris på 0.1172002648004181 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på C4E? C4E så en ATL-pris på 0.004931770682680824 USD . Hva er handelsvolumet til C4E? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for C4E er $ 11.81K USD . Vil C4E gå høyere i år? C4E kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut C4E prisprognosen for en mer grundig analyse.

