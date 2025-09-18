Dagens C4E livepris er 0.00486 USD. Spor prisoppdateringer for C4E til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk C4E pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens C4E livepris er 0.00486 USD. Spor prisoppdateringer for C4E til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk C4E pristrenden enkelt hos MEXC nå.

C4E (C4E) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:06:48 (UTC+8)

C4E (C4E) Prisinformasjon (USD)

C4E (C4E) sanntidsprisen er $ 0.00486. I løpet av de siste 24 timene har C4E blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00486 og et toppnivå på $ 0.00566, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til C4E er $ 0.1172002648004181, mens den rekordlave prisen er $ 0.004931770682680824.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har C4E endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -10.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

C4E (C4E) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på C4E er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 11.81K. Den sirkulerende forsyningen på C4E er 0.00, med en total tilgang på 300285100. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.46M.

C4E (C4E) Prishistorikk USD

Spor prisendringene C4E for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0023-32.13%
60 dager$ -0.00404-45.40%
90 dager$ -0.00247-33.70%
C4E Prisendring i dag

I dag registrerte C4E en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

C4E 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0023 (-32.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

C4E 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så C4E en endring på $ -0.00404 (-45.40%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

C4E 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00247-33.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for C4E (C4E)?

Sjekk ut C4E Prishistorikk-siden nå.

Hva er C4E (C4E)

C4E is a DePIN L1 Blockchain platform, designed to support a variety of innovative energy and e-mobility applications by creating a decentralized and democratized community-powered ecosystem.Incorporating the DePIN incentive model, it offers passive income opportunities, rewarding contributions and engagement within the ecosystem, and accelerating the shift towards a sustainable future with ultimate goal for peer-2-peer energy trading.

C4E er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:06:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

