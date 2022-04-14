Baanx (BXX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baanx (BXX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baanx (BXX) Informasjon BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ Offisiell nettside: https://www.baanx.com/ Teknisk dokument: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 Kjøp BXX nå!

Baanx (BXX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baanx (BXX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 191.32M $ 191.32M $ 191.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M All-time high: $ 2.4499 $ 2.4499 $ 2.4499 All-Time Low: $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 Nåværende pris: $ 0.0322 $ 0.0322 $ 0.0322 Lær mer om Baanx (BXX) pris

Baanx (BXX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baanx (BXX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BXX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BXX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BXXs tokenomics, kan du utforske BXX tokenets livepris!

Baanx (BXX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BXX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BXX nå!

BXX prisforutsigelse Vil du vite hvor BXX kan være på vei? Vår BXX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BXX tokenets prisforutsigelse nå!

