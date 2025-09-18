Hva er Baanx (BXX)

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

Baanx Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Baanx (BXX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Baanx (BXX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Baanx.

Baanx (BXX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baanx (BXX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BXX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Baanx (BXX)

Baanx Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Baanx, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Baanx Hvor mye er Baanx (BXX) verdt i dag? Live BXX prisen i USD er 0.036 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BXX-til-USD-pris? $ 0.036 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BXX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Baanx? Markedsverdien for BXX er $ 6.89M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BXX? Den sirkulerende forsyningen av BXX er 191.32M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBXX ? BXX oppnådde en ATH-pris på 0.3138997132673967 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BXX? BXX så en ATL-pris på 0.006184521157889584 USD . Hva er handelsvolumet til BXX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BXX er $ 35.98K USD . Vil BXX gå høyere i år? BXX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BXX prisprognosen for en mer grundig analyse.

Baanx (BXX) Viktige bransjeoppdateringer

