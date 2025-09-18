Dagens Baanx livepris er 0.036 USD. Spor prisoppdateringer for BXX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BXX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Baanx livepris er 0.036 USD. Spor prisoppdateringer for BXX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BXX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Baanx Logo

Baanx Pris(BXX)

1 BXX til USD livepris:

$0.036
-4.89%1D
USD
Baanx (BXX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:55:41 (UTC+8)

Baanx (BXX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.035
24 timer lav
$ 0.040787
24 timer høy

$ 0.035
$ 0.040787
$ 0.3138997132673967
$ 0.006184521157889584
0.00%

-4.89%

-8.36%

-8.36%

Baanx (BXX) sanntidsprisen er $ 0.036. I løpet av de siste 24 timene har BXX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.035 og et toppnivå på $ 0.040787, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BXX er $ 0.3138997132673967, mens den rekordlave prisen er $ 0.006184521157889584.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BXX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -4.89% over 24 timer og -8.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baanx (BXX) Markedsinformasjon

No.1329

$ 6.89M
$ 35.98K
$ 9.00M
191.32M
250,000,000
250,000,000
76.52%

ETH

Nåværende markedsverdi på Baanx er $ 6.89M, med et 24-timers handelsvolum på $ 35.98K. Den sirkulerende forsyningen på BXX er 191.32M, med en total tilgang på 250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.00M.

Baanx (BXX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Baanx for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00185091-4.89%
30 dager$ -0.012427-25.67%
60 dager$ -0.007566-17.37%
90 dager$ -0.010382-22.39%
Baanx Prisendring i dag

I dag registrerte BXX en endring på $ -0.00185091 (-4.89%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Baanx 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.012427 (-25.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Baanx 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BXX en endring på $ -0.007566 (-17.37%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Baanx 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.010382-22.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Baanx (BXX)?

Sjekk ut Baanx Prishistorikk-siden nå.

Hva er Baanx (BXX)

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

Baanx er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Baanx investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BXX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Baanx på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Baanx kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Baanx Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Baanx (BXX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Baanx (BXX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Baanx.

Sjekk Baanxprisprognosen nå!

Baanx (BXX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baanx (BXX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BXX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Baanx (BXX)

Leter du etter hvordan du kjøperBaanx? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Baanx på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BXX til lokale valutaer

1 Baanx(BXX) til VND
947.34
1 Baanx(BXX) til AUD
A$0.05436
1 Baanx(BXX) til GBP
0.02664
1 Baanx(BXX) til EUR
0.0306
1 Baanx(BXX) til USD
$0.036
1 Baanx(BXX) til MYR
RM0.1512
1 Baanx(BXX) til TRY
1.48932
1 Baanx(BXX) til JPY
¥5.292
1 Baanx(BXX) til ARS
ARS$53.09712
1 Baanx(BXX) til RUB
2.9952
1 Baanx(BXX) til INR
3.1716
1 Baanx(BXX) til IDR
Rp599.99976
1 Baanx(BXX) til KRW
50.27904
1 Baanx(BXX) til PHP
2.05416
1 Baanx(BXX) til EGP
￡E.1.73376
1 Baanx(BXX) til BRL
R$0.19152
1 Baanx(BXX) til CAD
C$0.04932
1 Baanx(BXX) til BDT
4.38264
1 Baanx(BXX) til NGN
53.81136
1 Baanx(BXX) til COP
$140.0778
1 Baanx(BXX) til ZAR
R.0.6246
1 Baanx(BXX) til UAH
1.48752
1 Baanx(BXX) til TZS
T.Sh.89.10864
1 Baanx(BXX) til VES
Bs5.868
1 Baanx(BXX) til CLP
$34.38
1 Baanx(BXX) til PKR
Rs10.21824
1 Baanx(BXX) til KZT
19.49076
1 Baanx(BXX) til THB
฿1.14624
1 Baanx(BXX) til TWD
NT$1.08756
1 Baanx(BXX) til AED
د.إ0.13212
1 Baanx(BXX) til CHF
Fr0.02844
1 Baanx(BXX) til HKD
HK$0.27972
1 Baanx(BXX) til AMD
֏13.7772
1 Baanx(BXX) til MAD
.د.م0.32472
1 Baanx(BXX) til MXN
$0.66132
1 Baanx(BXX) til SAR
ريال0.135
1 Baanx(BXX) til ETB
Br5.16852
1 Baanx(BXX) til KES
KSh4.65048
1 Baanx(BXX) til JOD
د.أ0.025524
1 Baanx(BXX) til PLN
0.13032
1 Baanx(BXX) til RON
лв0.15516
1 Baanx(BXX) til SEK
kr0.33804
1 Baanx(BXX) til BGN
лв0.05976
1 Baanx(BXX) til HUF
Ft11.952
1 Baanx(BXX) til CZK
0.74304
1 Baanx(BXX) til KWD
د.ك0.01098
1 Baanx(BXX) til ILS
0.11988
1 Baanx(BXX) til BOB
Bs0.24876
1 Baanx(BXX) til AZN
0.0612
1 Baanx(BXX) til TJS
SM0.33696
1 Baanx(BXX) til GEL
0.0972
1 Baanx(BXX) til AOA
Kz32.81652
1 Baanx(BXX) til BHD
.د.ب0.013572
1 Baanx(BXX) til BMD
$0.036
1 Baanx(BXX) til DKK
kr0.22824
1 Baanx(BXX) til HNL
L0.94356
1 Baanx(BXX) til MUR
1.63224
1 Baanx(BXX) til NAD
$0.6246
1 Baanx(BXX) til NOK
kr0.35748
1 Baanx(BXX) til NZD
$0.0612
1 Baanx(BXX) til PAB
B/.0.036
1 Baanx(BXX) til PGK
K0.15048
1 Baanx(BXX) til QAR
ر.ق0.13068
1 Baanx(BXX) til RSD
дин.3.58452
1 Baanx(BXX) til UZS
soʻm444.44412
1 Baanx(BXX) til ALL
L2.96856
1 Baanx(BXX) til ANG
ƒ0.06444
1 Baanx(BXX) til AWG
ƒ0.0648
1 Baanx(BXX) til BBD
$0.072
1 Baanx(BXX) til BAM
KM0.05976
1 Baanx(BXX) til BIF
Fr107.46
1 Baanx(BXX) til BND
$0.04608
1 Baanx(BXX) til BSD
$0.036
1 Baanx(BXX) til JMD
$5.77476
1 Baanx(BXX) til KHR
144.57816
1 Baanx(BXX) til KMF
Fr15.048
1 Baanx(BXX) til LAK
782.60868
1 Baanx(BXX) til LKR
Rs10.88928
1 Baanx(BXX) til MDL
L0.594
1 Baanx(BXX) til MGA
Ar159.29172
1 Baanx(BXX) til MOP
P0.28836
1 Baanx(BXX) til MVR
0.5508
1 Baanx(BXX) til MWK
MK62.49996
1 Baanx(BXX) til MZN
MT2.3004
1 Baanx(BXX) til NPR
Rs5.07312
1 Baanx(BXX) til PYG
257.112
1 Baanx(BXX) til RWF
Fr52.164
1 Baanx(BXX) til SBD
$0.2952
1 Baanx(BXX) til SCR
0.54792
1 Baanx(BXX) til SRD
$1.37124
1 Baanx(BXX) til SVC
$0.315
1 Baanx(BXX) til SZL
L0.6246
1 Baanx(BXX) til TMT
m0.126
1 Baanx(BXX) til TND
د.ت0.10476
1 Baanx(BXX) til TTD
$0.24372
1 Baanx(BXX) til UGX
Sh126.288
1 Baanx(BXX) til XAF
Fr20.052
1 Baanx(BXX) til XCD
$0.0972
1 Baanx(BXX) til XOF
Fr20.052
1 Baanx(BXX) til XPF
Fr3.636
1 Baanx(BXX) til BWP
P0.47952
1 Baanx(BXX) til BZD
$0.07236
1 Baanx(BXX) til CVE
$3.37608
1 Baanx(BXX) til DJF
Fr6.408
1 Baanx(BXX) til DOP
$2.23272
1 Baanx(BXX) til DZD
د.ج4.662
1 Baanx(BXX) til FJD
$0.081
1 Baanx(BXX) til GNF
Fr313.02
1 Baanx(BXX) til GTQ
Q0.27576
1 Baanx(BXX) til GYD
$7.53444
1 Baanx(BXX) til ISK
kr4.356

Baanx Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Baanx, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Baanx nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Baanx

Hvor mye er Baanx (BXX) verdt i dag?
Live BXX prisen i USD er 0.036 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BXX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BXX til USD er $ 0.036. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Baanx?
Markedsverdien for BXX er $ 6.89M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BXX?
Den sirkulerende forsyningen av BXX er 191.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBXX ?
BXX oppnådde en ATH-pris på 0.3138997132673967 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BXX?
BXX så en ATL-pris på 0.006184521157889584 USD.
Hva er handelsvolumet til BXX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BXX er $ 35.98K USD.
Vil BXX gå høyere i år?
BXX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BXX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

