BoxBet (BXBT) Informasjon BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards. Offisiell nettside: http://www.boxbet.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e Kjøp BXBT nå!

BoxBet (BXBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BoxBet (BXBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M All-time high: $ 0.09434 $ 0.09434 $ 0.09434 All-Time Low: $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 Nåværende pris: $ 0.01967 $ 0.01967 $ 0.01967 Lær mer om BoxBet (BXBT) pris

BoxBet (BXBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BoxBet (BXBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BXBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BXBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BXBTs tokenomics, kan du utforske BXBT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BXBT Interessert i å legge til BoxBet (BXBT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BXBT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BXBT på MEXC nå!

BoxBet (BXBT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BXBT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BXBT nå!

BXBT prisforutsigelse Vil du vite hvor BXBT kan være på vei? Vår BXBT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BXBT tokenets prisforutsigelse nå!

