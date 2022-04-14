BLOCK VAULT (BVT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BLOCK VAULT (BVT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BLOCK VAULT (BVT) Informasjon BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems. Offisiell nettside: https://bvtoken.live/ Teknisk dokument: https://bvtoken.live/assets/blockvault%20whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x418e5662abD0dB9F67b43b0976B7B68b0a974978 Kjøp BVT nå!

BLOCK VAULT (BVT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BLOCK VAULT (BVT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M Total forsyning: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Sirkulerende forsyning: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B All-time high: $ 7.999 $ 7.999 $ 7.999 All-Time Low: $ 0.6500878061921797 $ 0.6500878061921797 $ 0.6500878061921797 Nåværende pris: $ 4.0048 $ 4.0048 $ 4.0048 Lær mer om BLOCK VAULT (BVT) pris

BLOCK VAULT (BVT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BLOCK VAULT (BVT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BVT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BVT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BVTs tokenomics, kan du utforske BVT tokenets livepris!

