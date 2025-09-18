Dagens BLOCK VAULT livepris er 4.1128 USD. Spor prisoppdateringer for BVT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BVT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BLOCK VAULT livepris er 4.1128 USD. Spor prisoppdateringer for BVT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BVT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BLOCK VAULT Logo

BLOCK VAULT Pris(BVT)

1 BVT til USD livepris:

$4.1128
$4.1128$4.1128
-3.58%1D
USD
BLOCK VAULT (BVT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:36:57 (UTC+8)

BLOCK VAULT (BVT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.8676
$ 3.8676$ 3.8676
24 timer lav
$ 4.5
$ 4.5$ 4.5
24 timer høy

$ 3.8676
$ 3.8676$ 3.8676

$ 4.5
$ 4.5$ 4.5

$ 7.501540725239628
$ 7.501540725239628$ 7.501540725239628

$ 0.6500878061921797
$ 0.6500878061921797$ 0.6500878061921797

-2.02%

-3.58%

-2.23%

-2.23%

BLOCK VAULT (BVT) sanntidsprisen er $ 4.1128. I løpet av de siste 24 timene har BVT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.8676 og et toppnivå på $ 4.5, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BVT er $ 7.501540725239628, mens den rekordlave prisen er $ 0.6500878061921797.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BVT endret seg med -2.02% i løpet av den siste timen, -3.58% over 24 timer og -2.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BLOCK VAULT (BVT) Markedsinformasjon

No.1127

$ 10.21M
$ 10.21M$ 10.21M

$ 13.19K
$ 13.19K$ 13.19K

$ 4.11B
$ 4.11B$ 4.11B

2.48M
2.48M 2.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7,500,000
7,500,000 7,500,000

0.24%

BSC

Nåværende markedsverdi på BLOCK VAULT er $ 10.21M, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.19K. Den sirkulerende forsyningen på BVT er 2.48M, med en total tilgang på 7500000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.11B.

BLOCK VAULT (BVT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BLOCK VAULT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.152705-3.58%
30 dager$ +3.3002+406.12%
60 dager$ +3.7896+1,172.52%
90 dager$ +3.9659+2,699.72%
BLOCK VAULT Prisendring i dag

I dag registrerte BVT en endring på $ -0.152705 (-3.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BLOCK VAULT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +3.3002 (+406.12%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BLOCK VAULT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BVT en endring på $ +3.7896 (+1,172.52%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BLOCK VAULT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +3.9659+2,699.72% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BLOCK VAULT (BVT)?

Sjekk ut BLOCK VAULT Prishistorikk-siden nå.

Hva er BLOCK VAULT (BVT)

BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.

BLOCK VAULT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BLOCK VAULT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BVT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BLOCK VAULT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BLOCK VAULT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BLOCK VAULT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BLOCK VAULT (BVT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BLOCK VAULT (BVT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BLOCK VAULT.

Sjekk BLOCK VAULTprisprognosen nå!

BLOCK VAULT (BVT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BLOCK VAULT (BVT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BVT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BLOCK VAULT (BVT)

Leter du etter hvordan du kjøperBLOCK VAULT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BLOCK VAULT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BVT til lokale valutaer

1 BLOCK VAULT(BVT) til VND
108,228.332
1 BLOCK VAULT(BVT) til AUD
A$6.210328
1 BLOCK VAULT(BVT) til GBP
3.043472
1 BLOCK VAULT(BVT) til EUR
3.49588
1 BLOCK VAULT(BVT) til USD
$4.1128
1 BLOCK VAULT(BVT) til MYR
RM17.27376
1 BLOCK VAULT(BVT) til TRY
170.187664
1 BLOCK VAULT(BVT) til JPY
¥604.5816
1 BLOCK VAULT(BVT) til ARS
ARS$6,066.050976
1 BLOCK VAULT(BVT) til RUB
343.4188
1 BLOCK VAULT(BVT) til INR
362.296552
1 BLOCK VAULT(BVT) til IDR
Rp68,546.639248
1 BLOCK VAULT(BVT) til KRW
5,744.100992
1 BLOCK VAULT(BVT) til PHP
234.552984
1 BLOCK VAULT(BVT) til EGP
￡E.198.113576
1 BLOCK VAULT(BVT) til BRL
R$21.880096
1 BLOCK VAULT(BVT) til CAD
C$5.634536
1 BLOCK VAULT(BVT) til BDT
500.692272
1 BLOCK VAULT(BVT) til NGN
6,147.648928
1 BLOCK VAULT(BVT) til COP
$16,065.625
1 BLOCK VAULT(BVT) til ZAR
R.71.233696
1 BLOCK VAULT(BVT) til UAH
169.940896
1 BLOCK VAULT(BVT) til TZS
T.Sh.10,180.167072
1 BLOCK VAULT(BVT) til VES
Bs670.3864
1 BLOCK VAULT(BVT) til CLP
$3,927.724
1 BLOCK VAULT(BVT) til PKR
Rs1,167.377152
1 BLOCK VAULT(BVT) til KZT
2,226.711048
1 BLOCK VAULT(BVT) til THB
฿130.828168
1 BLOCK VAULT(BVT) til TWD
NT$124.288816
1 BLOCK VAULT(BVT) til AED
د.إ15.093976
1 BLOCK VAULT(BVT) til CHF
Fr3.249112
1 BLOCK VAULT(BVT) til HKD
HK$31.956456
1 BLOCK VAULT(BVT) til AMD
֏1,573.96856
1 BLOCK VAULT(BVT) til MAD
.د.م37.097456
1 BLOCK VAULT(BVT) til MXN
$75.67552
1 BLOCK VAULT(BVT) til SAR
ريال15.423
1 BLOCK VAULT(BVT) til ETB
Br590.474696
1 BLOCK VAULT(BVT) til KES
KSh531.291504
1 BLOCK VAULT(BVT) til JOD
د.أ2.9159752
1 BLOCK VAULT(BVT) til PLN
14.888336
1 BLOCK VAULT(BVT) til RON
лв17.726168
1 BLOCK VAULT(BVT) til SEK
kr38.701448
1 BLOCK VAULT(BVT) til BGN
лв6.827248
1 BLOCK VAULT(BVT) til HUF
Ft1,366.806824
1 BLOCK VAULT(BVT) til CZK
85.011576
1 BLOCK VAULT(BVT) til KWD
د.ك1.254404
1 BLOCK VAULT(BVT) til ILS
13.695624
1 BLOCK VAULT(BVT) til BOB
Bs28.419448
1 BLOCK VAULT(BVT) til AZN
6.99176
1 BLOCK VAULT(BVT) til TJS
SM38.495808
1 BLOCK VAULT(BVT) til GEL
11.10456
1 BLOCK VAULT(BVT) til AOA
Kz3,749.105096
1 BLOCK VAULT(BVT) til BHD
.د.ب1.5505256
1 BLOCK VAULT(BVT) til BMD
$4.1128
1 BLOCK VAULT(BVT) til DKK
kr26.11628
1 BLOCK VAULT(BVT) til HNL
L107.796488
1 BLOCK VAULT(BVT) til MUR
186.474352
1 BLOCK VAULT(BVT) til NAD
$71.35708
1 BLOCK VAULT(BVT) til NOK
kr40.881232
1 BLOCK VAULT(BVT) til NZD
$6.99176
1 BLOCK VAULT(BVT) til PAB
B/.4.1128
1 BLOCK VAULT(BVT) til PGK
K17.191504
1 BLOCK VAULT(BVT) til QAR
ر.ق14.929464
1 BLOCK VAULT(BVT) til RSD
дин.410.128416
1 BLOCK VAULT(BVT) til UZS
soʻm50,775.271576
1 BLOCK VAULT(BVT) til ALL
L339.141488
1 BLOCK VAULT(BVT) til ANG
ƒ7.361912
1 BLOCK VAULT(BVT) til AWG
ƒ7.40304
1 BLOCK VAULT(BVT) til BBD
$8.2256
1 BLOCK VAULT(BVT) til BAM
KM6.827248
1 BLOCK VAULT(BVT) til BIF
Fr12,276.708
1 BLOCK VAULT(BVT) til BND
$5.264384
1 BLOCK VAULT(BVT) til BSD
$4.1128
1 BLOCK VAULT(BVT) til JMD
$659.734248
1 BLOCK VAULT(BVT) til KHR
16,517.251568
1 BLOCK VAULT(BVT) til KMF
Fr1,719.1504
1 BLOCK VAULT(BVT) til LAK
89,408.693864
1 BLOCK VAULT(BVT) til LKR
Rs1,244.039744
1 BLOCK VAULT(BVT) til MDL
L67.8612
1 BLOCK VAULT(BVT) til MGA
Ar18,198.194056
1 BLOCK VAULT(BVT) til MOP
P32.943528
1 BLOCK VAULT(BVT) til MVR
62.92584
1 BLOCK VAULT(BVT) til MWK
MK7,140.273208
1 BLOCK VAULT(BVT) til MZN
MT262.80792
1 BLOCK VAULT(BVT) til NPR
Rs579.575776
1 BLOCK VAULT(BVT) til PYG
29,373.6176
1 BLOCK VAULT(BVT) til RWF
Fr5,959.4472
1 BLOCK VAULT(BVT) til SBD
$33.72496
1 BLOCK VAULT(BVT) til SCR
58.936424
1 BLOCK VAULT(BVT) til SRD
$156.656552
1 BLOCK VAULT(BVT) til SVC
$35.987
1 BLOCK VAULT(BVT) til SZL
L71.35708
1 BLOCK VAULT(BVT) til TMT
m14.3948
1 BLOCK VAULT(BVT) til TND
د.ت11.968248
1 BLOCK VAULT(BVT) til TTD
$27.843656
1 BLOCK VAULT(BVT) til UGX
Sh14,427.7024
1 BLOCK VAULT(BVT) til XAF
Fr2,294.9424
1 BLOCK VAULT(BVT) til XCD
$11.10456
1 BLOCK VAULT(BVT) til XOF
Fr2,294.9424
1 BLOCK VAULT(BVT) til XPF
Fr415.3928
1 BLOCK VAULT(BVT) til BWP
P54.782496
1 BLOCK VAULT(BVT) til BZD
$8.266728
1 BLOCK VAULT(BVT) til CVE
$385.698384
1 BLOCK VAULT(BVT) til DJF
Fr727.9656
1 BLOCK VAULT(BVT) til DOP
$255.075856
1 BLOCK VAULT(BVT) til DZD
د.ج532.81324
1 BLOCK VAULT(BVT) til FJD
$9.2538
1 BLOCK VAULT(BVT) til GNF
Fr35,760.796
1 BLOCK VAULT(BVT) til GTQ
Q31.504048
1 BLOCK VAULT(BVT) til GYD
$860.767912
1 BLOCK VAULT(BVT) til ISK
kr497.6488

BLOCK VAULT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BLOCK VAULT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om BLOCK VAULT

Hvor mye er BLOCK VAULT (BVT) verdt i dag?
Live BVT prisen i USD er 4.1128 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BVT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BVT til USD er $ 4.1128. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BLOCK VAULT?
Markedsverdien for BVT er $ 10.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BVT?
Den sirkulerende forsyningen av BVT er 2.48M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBVT ?
BVT oppnådde en ATH-pris på 7.501540725239628 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BVT?
BVT så en ATL-pris på 0.6500878061921797 USD.
Hva er handelsvolumet til BVT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BVT er $ 13.19K USD.
Vil BVT gå høyere i år?
BVT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BVT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:36:57 (UTC+8)

BLOCK VAULT (BVT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

