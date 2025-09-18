Hva er BLOCK VAULT (BVT)

BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.

Live BVT prisen i USD er 4.1128 USD. Markedsverdien for BVT er $ 10.21M USD. Den sirkulerende forsyningen av BVT er 2.48M USD. BVT oppnådde en ATH-pris på 7.501540725239628 USD. BVT så en ATL-pris på 0.6500878061921797 USD. Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BVT er $ 13.19K USD.

BLOCK VAULT (BVT) Viktige bransjeoppdateringer

