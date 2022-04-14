Hive AI (BUZZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hive AI (BUZZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hive AI (BUZZ) Informasjon A modular network of interoperable DeFi agents Offisiell nettside: https://www.askthehive.ai/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump Kjøp BUZZ nå!

Hive AI (BUZZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hive AI (BUZZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Total forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Sirkulerende forsyning: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M All-time high: $ 0.19101 $ 0.19101 $ 0.19101 All-Time Low: $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 $ 0.005015884302613237 Nåværende pris: $ 0.006665 $ 0.006665 $ 0.006665 Lær mer om Hive AI (BUZZ) pris

Hive AI (BUZZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hive AI (BUZZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUZZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUZZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUZZs tokenomics, kan du utforske BUZZ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BUZZ Interessert i å legge til Hive AI (BUZZ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BUZZ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BUZZ på MEXC nå!

Hive AI (BUZZ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BUZZ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BUZZ nå!

BUZZ prisforutsigelse Vil du vite hvor BUZZ kan være på vei? Vår BUZZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUZZ tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

