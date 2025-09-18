Dagens Hive AI livepris er 0.00696 USD. Spor prisoppdateringer for BUZZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUZZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hive AI livepris er 0.00696 USD. Spor prisoppdateringer for BUZZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BUZZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BUZZ

BUZZ Prisinformasjon

BUZZ Offisiell nettside

BUZZ tokenomics

BUZZ Prisprognose

BUZZ-historikk

BUZZ Kjøpeguide

BUZZ-til-fiat-valutakonverter

BUZZ Spot

BUZZ USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hive AI Logo

Hive AI Pris(BUZZ)

1 BUZZ til USD livepris:

$0.00696
$0.00696$0.00696
-0.11%1D
USD
Hive AI (BUZZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:23:06 (UTC+8)

Hive AI (BUZZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066
24 timer lav
$ 0.009984
$ 0.009984$ 0.009984
24 timer høy

$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066

$ 0.009984
$ 0.009984$ 0.009984

$ 0.18833929238597144
$ 0.18833929238597144$ 0.18833929238597144

$ 0.005015884302613237
$ 0.005015884302613237$ 0.005015884302613237

-1.85%

-0.11%

-72.45%

-72.45%

Hive AI (BUZZ) sanntidsprisen er $ 0.00696. I løpet av de siste 24 timene har BUZZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0066 og et toppnivå på $ 0.009984, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUZZ er $ 0.18833929238597144, mens den rekordlave prisen er $ 0.005015884302613237.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUZZ endret seg med -1.85% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -72.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hive AI (BUZZ) Markedsinformasjon

No.1251

$ 6.96M
$ 6.96M$ 6.96M

$ 71.76K
$ 71.76K$ 71.76K

$ 6.96M
$ 6.96M$ 6.96M

999.87M
999.87M 999.87M

999,867,160
999,867,160 999,867,160

SOL

Nåværende markedsverdi på Hive AI er $ 6.96M, med et 24-timers handelsvolum på $ 71.76K. Den sirkulerende forsyningen på BUZZ er 999.87M, med en total tilgang på 999867160. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.96M.

Hive AI (BUZZ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hive AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000766-0.11%
30 dager$ -0.005063-42.12%
60 dager$ -0.000593-7.86%
90 dager$ +0.00071+11.36%
Hive AI Prisendring i dag

I dag registrerte BUZZ en endring på $ -0.00000766 (-0.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hive AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.005063 (-42.12%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hive AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BUZZ en endring på $ -0.000593 (-7.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hive AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00071+11.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hive AI (BUZZ)?

Sjekk ut Hive AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hive AI (BUZZ)

A modular network of interoperable DeFi agents

Hive AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hive AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BUZZ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hive AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hive AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hive AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hive AI (BUZZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hive AI (BUZZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hive AI.

Sjekk Hive AIprisprognosen nå!

Hive AI (BUZZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hive AI (BUZZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUZZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hive AI (BUZZ)

Leter du etter hvordan du kjøperHive AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hive AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BUZZ til lokale valutaer

1 Hive AI(BUZZ) til VND
183.1524
1 Hive AI(BUZZ) til AUD
A$0.0105096
1 Hive AI(BUZZ) til GBP
0.0051504
1 Hive AI(BUZZ) til EUR
0.005916
1 Hive AI(BUZZ) til USD
$0.00696
1 Hive AI(BUZZ) til MYR
RM0.029232
1 Hive AI(BUZZ) til TRY
0.2880048
1 Hive AI(BUZZ) til JPY
¥1.02312
1 Hive AI(BUZZ) til ARS
ARS$10.2654432
1 Hive AI(BUZZ) til RUB
0.58116
1 Hive AI(BUZZ) til INR
0.6131064
1 Hive AI(BUZZ) til IDR
Rp115.9999536
1 Hive AI(BUZZ) til KRW
9.7206144
1 Hive AI(BUZZ) til PHP
0.3969984
1 Hive AI(BUZZ) til EGP
￡E.0.3351936
1 Hive AI(BUZZ) til BRL
R$0.0370272
1 Hive AI(BUZZ) til CAD
C$0.0095352
1 Hive AI(BUZZ) til BDT
0.8473104
1 Hive AI(BUZZ) til NGN
10.4035296
1 Hive AI(BUZZ) til COP
$27.081708
1 Hive AI(BUZZ) til ZAR
R.0.1206168
1 Hive AI(BUZZ) til UAH
0.2875872
1 Hive AI(BUZZ) til TZS
T.Sh.17.2276704
1 Hive AI(BUZZ) til VES
Bs1.13448
1 Hive AI(BUZZ) til CLP
$6.6468
1 Hive AI(BUZZ) til PKR
Rs1.9755264
1 Hive AI(BUZZ) til KZT
3.7682136
1 Hive AI(BUZZ) til THB
฿0.2213976
1 Hive AI(BUZZ) til TWD
NT$0.2103312
1 Hive AI(BUZZ) til AED
د.إ0.0255432
1 Hive AI(BUZZ) til CHF
Fr0.0054984
1 Hive AI(BUZZ) til HKD
HK$0.0540792
1 Hive AI(BUZZ) til AMD
֏2.663592
1 Hive AI(BUZZ) til MAD
.د.م0.0627792
1 Hive AI(BUZZ) til MXN
$0.128064
1 Hive AI(BUZZ) til SAR
ريال0.0261
1 Hive AI(BUZZ) til ETB
Br0.9992472
1 Hive AI(BUZZ) til KES
KSh0.8990928
1 Hive AI(BUZZ) til JOD
د.أ0.00493464
1 Hive AI(BUZZ) til PLN
0.0251952
1 Hive AI(BUZZ) til RON
лв0.0299976
1 Hive AI(BUZZ) til SEK
kr0.065424
1 Hive AI(BUZZ) til BGN
лв0.0115536
1 Hive AI(BUZZ) til HUF
Ft2.3130168
1 Hive AI(BUZZ) til CZK
0.143724
1 Hive AI(BUZZ) til KWD
د.ك0.0021228
1 Hive AI(BUZZ) til ILS
0.0231768
1 Hive AI(BUZZ) til BOB
Bs0.0480936
1 Hive AI(BUZZ) til AZN
0.011832
1 Hive AI(BUZZ) til TJS
SM0.0651456
1 Hive AI(BUZZ) til GEL
0.018792
1 Hive AI(BUZZ) til AOA
Kz6.3445272
1 Hive AI(BUZZ) til BHD
.د.ب0.00262392
1 Hive AI(BUZZ) til BMD
$0.00696
1 Hive AI(BUZZ) til DKK
kr0.044196
1 Hive AI(BUZZ) til HNL
L0.1824216
1 Hive AI(BUZZ) til MUR
0.3155664
1 Hive AI(BUZZ) til NAD
$0.120756
1 Hive AI(BUZZ) til NOK
kr0.0691824
1 Hive AI(BUZZ) til NZD
$0.011832
1 Hive AI(BUZZ) til PAB
B/.0.00696
1 Hive AI(BUZZ) til PGK
K0.0290928
1 Hive AI(BUZZ) til QAR
ر.ق0.0252648
1 Hive AI(BUZZ) til RSD
дин.0.693912
1 Hive AI(BUZZ) til UZS
soʻm85.9258632
1 Hive AI(BUZZ) til ALL
L0.5739216
1 Hive AI(BUZZ) til ANG
ƒ0.0124584
1 Hive AI(BUZZ) til AWG
ƒ0.012528
1 Hive AI(BUZZ) til BBD
$0.01392
1 Hive AI(BUZZ) til BAM
KM0.0115536
1 Hive AI(BUZZ) til BIF
Fr20.7756
1 Hive AI(BUZZ) til BND
$0.0089088
1 Hive AI(BUZZ) til BSD
$0.00696
1 Hive AI(BUZZ) til JMD
$1.1164536
1 Hive AI(BUZZ) til KHR
27.9517776
1 Hive AI(BUZZ) til KMF
Fr2.90928
1 Hive AI(BUZZ) til LAK
151.3043448
1 Hive AI(BUZZ) til LKR
Rs2.1052608
1 Hive AI(BUZZ) til MDL
L0.11484
1 Hive AI(BUZZ) til MGA
Ar30.7963992
1 Hive AI(BUZZ) til MOP
P0.0557496
1 Hive AI(BUZZ) til MVR
0.106488
1 Hive AI(BUZZ) til MWK
MK12.0833256
1 Hive AI(BUZZ) til MZN
MT0.444744
1 Hive AI(BUZZ) til NPR
Rs0.9808032
1 Hive AI(BUZZ) til PYG
49.70832
1 Hive AI(BUZZ) til RWF
Fr10.08504
1 Hive AI(BUZZ) til SBD
$0.057072
1 Hive AI(BUZZ) til SCR
0.0998064
1 Hive AI(BUZZ) til SRD
$0.2651064
1 Hive AI(BUZZ) til SVC
$0.0609
1 Hive AI(BUZZ) til SZL
L0.120756
1 Hive AI(BUZZ) til TMT
m0.02436
1 Hive AI(BUZZ) til TND
د.ت0.0202536
1 Hive AI(BUZZ) til TTD
$0.0471192
1 Hive AI(BUZZ) til UGX
Sh24.41568
1 Hive AI(BUZZ) til XAF
Fr3.88368
1 Hive AI(BUZZ) til XCD
$0.018792
1 Hive AI(BUZZ) til XOF
Fr3.88368
1 Hive AI(BUZZ) til XPF
Fr0.70296
1 Hive AI(BUZZ) til BWP
P0.0927072
1 Hive AI(BUZZ) til BZD
$0.0139896
1 Hive AI(BUZZ) til CVE
$0.6527088
1 Hive AI(BUZZ) til DJF
Fr1.23888
1 Hive AI(BUZZ) til DOP
$0.4316592
1 Hive AI(BUZZ) til DZD
د.ج0.9017376
1 Hive AI(BUZZ) til FJD
$0.01566
1 Hive AI(BUZZ) til GNF
Fr60.5172
1 Hive AI(BUZZ) til GTQ
Q0.0533136
1 Hive AI(BUZZ) til GYD
$1.4566584
1 Hive AI(BUZZ) til ISK
kr0.84216

Hive AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hive AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Hive AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hive AI

Hvor mye er Hive AI (BUZZ) verdt i dag?
Live BUZZ prisen i USD er 0.00696 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUZZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUZZ til USD er $ 0.00696. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hive AI?
Markedsverdien for BUZZ er $ 6.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUZZ?
Den sirkulerende forsyningen av BUZZ er 999.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUZZ ?
BUZZ oppnådde en ATH-pris på 0.18833929238597144 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUZZ?
BUZZ så en ATL-pris på 0.005015884302613237 USD.
Hva er handelsvolumet til BUZZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUZZ er $ 71.76K USD.
Vil BUZZ gå høyere i år?
BUZZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUZZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:23:06 (UTC+8)

Hive AI (BUZZ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BUZZ-til-USD-kalkulator

Beløp

BUZZ
BUZZ
USD
USD

1 BUZZ = 0.00696 USD

Handle BUZZ

BUZZUSDT
$0.00696
$0.00696$0.00696
+0.02%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker