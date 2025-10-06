Burnr pris i dag

Sanntids Burnr (BURNR) pris i dag er $ 0.00000046, med en 57.40% endring de siste 24 timene. Nåværende BURNR til USD konverteringssats er $ 0.00000046 per BURNR.

Burnr rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BURNR. I løpet av de siste 24 timene BURNR har den blitt handlet mellom $ 0.00000043(laveste) og $ 0.00000125 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BURNR beveget seg -6.13% i løpet av den siste timen og -85.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 2.56M.

Burnr (BURNR) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Fullt utvannet markedsverdi $ 460.00$ 460.00 $ 460.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Burnr er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.56M. Den sirkulerende forsyningen på BURNR er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 460.00.