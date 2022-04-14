Burger Swap (BURGER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Burger Swap (BURGER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Burger Swap (BURGER) Informasjon BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Offisiell nettside: http://app.burgercities.org/ Teknisk dokument: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Blokkutforsker: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f Kjøp BURGER nå!

Burger Swap (BURGER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Burger Swap (BURGER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 137.16K $ 137.16K $ 137.16K Total forsyning: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M Sirkulerende forsyning: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 200.78K $ 200.78K $ 200.78K All-time high: $ 28.9196 $ 28.9196 $ 28.9196 All-Time Low: $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 Nåværende pris: $ 0.003187 $ 0.003187 $ 0.003187 Lær mer om Burger Swap (BURGER) pris

Burger Swap (BURGER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Burger Swap (BURGER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BURGER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BURGER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BURGERs tokenomics, kan du utforske BURGER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BURGER Interessert i å legge til Burger Swap (BURGER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BURGER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BURGER på MEXC nå!

Burger Swap (BURGER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BURGER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BURGER nå!

BURGER prisforutsigelse Vil du vite hvor BURGER kan være på vei? Vår BURGER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BURGER tokenets prisforutsigelse nå!

