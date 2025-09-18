Dagens Burger Swap livepris er 0.002596 USD. Spor prisoppdateringer for BURGER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BURGER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Burger Swap livepris er 0.002596 USD. Spor prisoppdateringer for BURGER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BURGER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Burger Swap Logo

Burger Swap Pris(BURGER)

1 BURGER til USD livepris:

$0.002596
$0.002596$0.002596
+0.07%1D
Burger Swap (BURGER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:22:52 (UTC+8)

Burger Swap (BURGER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002515
$ 0.002515$ 0.002515
24 timer lav
$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026
24 timer høy

$ 0.002515
$ 0.002515$ 0.002515

$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026

$ 28.0134009
$ 28.0134009$ 28.0134009

$ 0.002155003062250417
$ 0.002155003062250417$ 0.002155003062250417

-0.04%

+0.07%

-1.26%

-1.26%

Burger Swap (BURGER) sanntidsprisen er $ 0.002596. I løpet av de siste 24 timene har BURGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002515 og et toppnivå på $ 0.0026, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BURGER er $ 28.0134009, mens den rekordlave prisen er $ 0.002155003062250417.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BURGER endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og -1.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Burger Swap (BURGER) Markedsinformasjon

No.3026

$ 111.72K
$ 111.72K$ 111.72K

$ 17.01K
$ 17.01K$ 17.01K

$ 163.55K
$ 163.55K$ 163.55K

43.04M
43.04M 43.04M

63,000,000
63,000,000 63,000,000

43,035,832.02939903
43,035,832.02939903 43,035,832.02939903

68.31%

Nåværende markedsverdi på Burger Swap er $ 111.72K, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.01K. Den sirkulerende forsyningen på BURGER er 43.04M, med en total tilgang på 43035832.02939903. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 163.55K.

Burger Swap (BURGER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Burger Swap for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000182+0.07%
30 dager$ +0.000045+1.76%
60 dager$ +0.000098+3.92%
90 dager$ -0.002339-47.40%
Burger Swap Prisendring i dag

I dag registrerte BURGER en endring på $ +0.00000182 (+0.07%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Burger Swap 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000045 (+1.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Burger Swap 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BURGER en endring på $ +0.000098 (+3.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Burger Swap 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002339-47.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Burger Swap (BURGER)?

Sjekk ut Burger Swap Prishistorikk-siden nå.

Hva er Burger Swap (BURGER)

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Burger Swap er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Burger Swap investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BURGER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Burger Swap på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Burger Swap kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Burger Swap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Burger Swap (BURGER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Burger Swap (BURGER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Burger Swap.

Sjekk Burger Swapprisprognosen nå!

Burger Swap (BURGER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Burger Swap (BURGER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BURGER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Burger Swap (BURGER)

Leter du etter hvordan du kjøperBurger Swap? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Burger Swap på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BURGER til lokale valutaer

1 Burger Swap(BURGER) til VND
68.31374
1 Burger Swap(BURGER) til AUD
A$0.00391996
1 Burger Swap(BURGER) til GBP
0.00192104
1 Burger Swap(BURGER) til EUR
0.0022066
1 Burger Swap(BURGER) til USD
$0.002596
1 Burger Swap(BURGER) til MYR
RM0.0109032
1 Burger Swap(BURGER) til TRY
0.10742248
1 Burger Swap(BURGER) til JPY
¥0.381612
1 Burger Swap(BURGER) til ARS
ARS$3.82889232
1 Burger Swap(BURGER) til RUB
0.216766
1 Burger Swap(BURGER) til INR
0.22868164
1 Burger Swap(BURGER) til IDR
Rp43.26664936
1 Burger Swap(BURGER) til KRW
3.62567744
1 Burger Swap(BURGER) til PHP
0.14807584
1 Burger Swap(BURGER) til EGP
￡E.0.12502336
1 Burger Swap(BURGER) til BRL
R$0.01381072
1 Burger Swap(BURGER) til CAD
C$0.00355652
1 Burger Swap(BURGER) til BDT
0.31603704
1 Burger Swap(BURGER) til NGN
3.88039696
1 Burger Swap(BURGER) til COP
$10.1011658
1 Burger Swap(BURGER) til ZAR
R.0.04498868
1 Burger Swap(BURGER) til UAH
0.10726672
1 Burger Swap(BURGER) til TZS
T.Sh.6.42572304
1 Burger Swap(BURGER) til VES
Bs0.423148
1 Burger Swap(BURGER) til CLP
$2.47918
1 Burger Swap(BURGER) til PKR
Rs0.73684864
1 Burger Swap(BURGER) til KZT
1.40550036
1 Burger Swap(BURGER) til THB
฿0.08257876
1 Burger Swap(BURGER) til TWD
NT$0.07845112
1 Burger Swap(BURGER) til AED
د.إ0.00952732
1 Burger Swap(BURGER) til CHF
Fr0.00205084
1 Burger Swap(BURGER) til HKD
HK$0.02017092
1 Burger Swap(BURGER) til AMD
֏0.9934892
1 Burger Swap(BURGER) til MAD
.د.م0.02341592
1 Burger Swap(BURGER) til MXN
$0.0477664
1 Burger Swap(BURGER) til SAR
ريال0.009735
1 Burger Swap(BURGER) til ETB
Br0.37270772
1 Burger Swap(BURGER) til KES
KSh0.33535128
1 Burger Swap(BURGER) til JOD
د.أ0.001840564
1 Burger Swap(BURGER) til PLN
0.00939752
1 Burger Swap(BURGER) til RON
лв0.01118876
1 Burger Swap(BURGER) til SEK
kr0.0244024
1 Burger Swap(BURGER) til BGN
лв0.00430936
1 Burger Swap(BURGER) til HUF
Ft0.86272868
1 Burger Swap(BURGER) til CZK
0.0536074
1 Burger Swap(BURGER) til KWD
د.ك0.00079178
1 Burger Swap(BURGER) til ILS
0.00864468
1 Burger Swap(BURGER) til BOB
Bs0.01793836
1 Burger Swap(BURGER) til AZN
0.0044132
1 Burger Swap(BURGER) til TJS
SM0.02429856
1 Burger Swap(BURGER) til GEL
0.0070092
1 Burger Swap(BURGER) til AOA
Kz2.36643572
1 Burger Swap(BURGER) til BHD
.د.ب0.000978692
1 Burger Swap(BURGER) til BMD
$0.002596
1 Burger Swap(BURGER) til DKK
kr0.0164846
1 Burger Swap(BURGER) til HNL
L0.06804116
1 Burger Swap(BURGER) til MUR
0.11770264
1 Burger Swap(BURGER) til NAD
$0.0450406
1 Burger Swap(BURGER) til NOK
kr0.02580424
1 Burger Swap(BURGER) til NZD
$0.0044132
1 Burger Swap(BURGER) til PAB
B/.0.002596
1 Burger Swap(BURGER) til PGK
K0.01085128
1 Burger Swap(BURGER) til QAR
ر.ق0.00942348
1 Burger Swap(BURGER) til RSD
дин.0.2588212
1 Burger Swap(BURGER) til UZS
soʻm32.04935932
1 Burger Swap(BURGER) til ALL
L0.21406616
1 Burger Swap(BURGER) til ANG
ƒ0.00464684
1 Burger Swap(BURGER) til AWG
ƒ0.0046728
1 Burger Swap(BURGER) til BBD
$0.005192
1 Burger Swap(BURGER) til BAM
KM0.00430936
1 Burger Swap(BURGER) til BIF
Fr7.74906
1 Burger Swap(BURGER) til BND
$0.00332288
1 Burger Swap(BURGER) til BSD
$0.002596
1 Burger Swap(BURGER) til JMD
$0.41642436
1 Burger Swap(BURGER) til KHR
10.42569176
1 Burger Swap(BURGER) til KMF
Fr1.085128
1 Burger Swap(BURGER) til LAK
56.43478148
1 Burger Swap(BURGER) til LKR
Rs0.78523808
1 Burger Swap(BURGER) til MDL
L0.042834
1 Burger Swap(BURGER) til MGA
Ar11.48670292
1 Burger Swap(BURGER) til MOP
P0.02079396
1 Burger Swap(BURGER) til MVR
0.0397188
1 Burger Swap(BURGER) til MWK
MK4.50694156
1 Burger Swap(BURGER) til MZN
MT0.1658844
1 Burger Swap(BURGER) til NPR
Rs0.36582832
1 Burger Swap(BURGER) til PYG
18.540632
1 Burger Swap(BURGER) til RWF
Fr3.761604
1 Burger Swap(BURGER) til SBD
$0.0212872
1 Burger Swap(BURGER) til SCR
0.03722664
1 Burger Swap(BURGER) til SRD
$0.09888164
1 Burger Swap(BURGER) til SVC
$0.022715
1 Burger Swap(BURGER) til SZL
L0.0450406
1 Burger Swap(BURGER) til TMT
m0.009086
1 Burger Swap(BURGER) til TND
د.ت0.00755436
1 Burger Swap(BURGER) til TTD
$0.01757492
1 Burger Swap(BURGER) til UGX
Sh9.106768
1 Burger Swap(BURGER) til XAF
Fr1.448568
1 Burger Swap(BURGER) til XCD
$0.0070092
1 Burger Swap(BURGER) til XOF
Fr1.448568
1 Burger Swap(BURGER) til XPF
Fr0.262196
1 Burger Swap(BURGER) til BWP
P0.03457872
1 Burger Swap(BURGER) til BZD
$0.00521796
1 Burger Swap(BURGER) til CVE
$0.24345288
1 Burger Swap(BURGER) til DJF
Fr0.462088
1 Burger Swap(BURGER) til DOP
$0.16100392
1 Burger Swap(BURGER) til DZD
د.ج0.33633776
1 Burger Swap(BURGER) til FJD
$0.005841
1 Burger Swap(BURGER) til GNF
Fr22.57222
1 Burger Swap(BURGER) til GTQ
Q0.01988536
1 Burger Swap(BURGER) til GYD
$0.54331684
1 Burger Swap(BURGER) til ISK
kr0.314116

Burger Swap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Burger Swap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Burger Swap nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Burger Swap

Hvor mye er Burger Swap (BURGER) verdt i dag?
Live BURGER prisen i USD er 0.002596 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BURGER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BURGER til USD er $ 0.002596. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Burger Swap?
Markedsverdien for BURGER er $ 111.72K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BURGER?
Den sirkulerende forsyningen av BURGER er 43.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBURGER ?
BURGER oppnådde en ATH-pris på 28.0134009 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BURGER?
BURGER så en ATL-pris på 0.002155003062250417 USD.
Hva er handelsvolumet til BURGER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BURGER er $ 17.01K USD.
Vil BURGER gå høyere i år?
BURGER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BURGER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:22:52 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

