Bunny (BUNNY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bunny (BUNNY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Bunny (BUNNY) Informasjon PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens. Offisiell nettside: https://pancakebunny.finance Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xc9849e6fdb743d08faee3e34dd2d1bc69ea11a51 Kjøp BUNNY nå!

Bunny (BUNNY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bunny (BUNNY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.17K Total forsyning: $ 910.79K Sirkulerende forsyning: $ 510.23K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.29K All-time high: $ 666 All-Time Low: $ 0.04512060669859712 Nåværende pris: $ 0.05129

Bunny (BUNNY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bunny (BUNNY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUNNY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUNNY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUNNYs tokenomics, kan du utforske BUNNY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BUNNY Interessert i å legge til Bunny (BUNNY) i porteføljen din?

Bunny (BUNNY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BUNNY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BUNNY nå!

BUNNY prisforutsigelse Vil du vite hvor BUNNY kan være på vei? Vår BUNNY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUNNY tokenets prisforutsigelse nå!

