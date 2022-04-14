Vanilla (BUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vanilla (BUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vanilla (BUM) Informasjon Offisiell nettside: https://main.bumup.io/ Teknisk dokument: https://bumup.gitbook.io/vanilla/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x4a4E957838b85AD3f1c6424c9bbCFE69311a4AbC

Vanilla (BUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vanilla (BUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.44M $ 60.44M $ 60.44M All-time high: $ 0.27066 $ 0.27066 $ 0.27066 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.006044 $ 0.006044 $ 0.006044 Lær mer om Vanilla (BUM) pris

Vanilla (BUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vanilla (BUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUMs tokenomics, kan du utforske BUM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BUM Interessert i å legge til Vanilla (BUM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BUM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Vanilla (BUM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BUM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BUM nå!

BUM prisforutsigelse Vil du vite hvor BUM kan være på vei? Vår BUM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUM tokenets prisforutsigelse nå!

