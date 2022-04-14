Dolos The Bully (BULLY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Dolos The Bully (BULLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Dolos The Bully (BULLY) Informasjon

Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain.

Offisiell nettside:
https://www.dolosdiary.com/
Teknisk dokument:
https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump

Dolos The Bully (BULLY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dolos The Bully (BULLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 595.54K
Total forsyning:
$ 960.55M
Sirkulerende forsyning:
$ 960.55M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 595.54K
All-time high:
$ 0.2655
All-Time Low:
$ 0.000495684077777789
Nåværende pris:
$ 0.00062
Dolos The Bully (BULLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Dolos The Bully (BULLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BULLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BULLY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BULLYs tokenomics, kan du utforske BULLY tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

