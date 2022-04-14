Dolos The Bully (BULLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dolos The Bully (BULLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dolos The Bully (BULLY) Informasjon Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://www.dolosdiary.com/ Teknisk dokument: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision Blokkutforsker: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump Kjøp BULLY nå!

Dolos The Bully (BULLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dolos The Bully (BULLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 595.54K $ 595.54K $ 595.54K Total forsyning: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M Sirkulerende forsyning: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 595.54K $ 595.54K $ 595.54K All-time high: $ 0.2655 $ 0.2655 $ 0.2655 All-Time Low: $ 0.000495684077777789 $ 0.000495684077777789 $ 0.000495684077777789 Nåværende pris: $ 0.00062 $ 0.00062 $ 0.00062 Lær mer om Dolos The Bully (BULLY) pris

Dolos The Bully (BULLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dolos The Bully (BULLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BULLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BULLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BULLYs tokenomics, kan du utforske BULLY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BULLY Interessert i å legge til Dolos The Bully (BULLY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BULLY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BULLY på MEXC nå!

Dolos The Bully (BULLY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BULLY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BULLY nå!

BULLY prisforutsigelse Vil du vite hvor BULLY kan være på vei? Vår BULLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BULLY tokenets prisforutsigelse nå!

