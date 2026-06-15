Buckazoids pris i dag

Sanntids Buckazoids (BUCKAZOIDS) pris i dag er $ 0.00056421, med en 4.73% endring de siste 24 timene. Nåværende BUCKAZOIDS til USD konverteringssats er $ 0.00056421 per BUCKAZOIDS.

Buckazoids rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 564,219, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BUCKAZOIDS. I løpet av de siste 24 timene BUCKAZOIDS har den blitt handlet mellom $ 0.00053826(laveste) og $ 0.00056442 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00492629, mens tidenes laveste notering var $ 0.00020844.

Kortsiktig har BUCKAZOIDS beveget seg +2.07% i løpet av den siste timen og +12.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 131.01K.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 564.22K$ 564.22K $ 564.22K Volum (24 timer) $ 131.01K$ 131.01K $ 131.01K Fullt utvannet markedsverdi $ 564.22K$ 564.22K $ 564.22K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Buckazoids er $ 564.22K, med et 24-timers handelsvolum på $ 131.01K. Den sirkulerende forsyningen på BUCKAZOIDS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 564.22K.