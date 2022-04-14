Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Imaginary Ones (BUBBLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Imaginary Ones (BUBBLE) Informasjon Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. Offisiell nettside: https://imaginaryones.com/ Teknisk dokument: https://bubble.imaginaryones.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3 Kjøp BUBBLE nå!

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Imaginary Ones (BUBBLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 822.36K $ 822.36K $ 822.36K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M All-time high: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 All-Time Low: $ 0.00026015892307789 $ 0.00026015892307789 $ 0.00026015892307789 Nåværende pris: $ 0.000289 $ 0.000289 $ 0.000289 Lær mer om Imaginary Ones (BUBBLE) pris

Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Imaginary Ones (BUBBLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUBBLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUBBLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUBBLEs tokenomics, kan du utforske BUBBLE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BUBBLE Interessert i å legge til Imaginary Ones (BUBBLE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BUBBLE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BUBBLE på MEXC nå!

Imaginary Ones (BUBBLE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BUBBLE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BUBBLE nå!

BUBBLE prisforutsigelse Vil du vite hvor BUBBLE kan være på vei? Vår BUBBLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUBBLE tokenets prisforutsigelse nå!

