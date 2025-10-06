Openverse Network pris i dag

Sanntids Openverse Network (BTG) pris i dag er $ 7.494, med en 0.72% endring de siste 24 timene. Nåværende BTG til USD konverteringssats er $ 7.494 per BTG.

Openverse Network rangerer for tiden som #861 etter markedsverdi på $ 14.24M, med en sirkulerende forsyning på 1.90M BTG. I løpet av de siste 24 timene BTG har den blitt handlet mellom $ 7.421(laveste) og $ 7.803 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 18.80127296990911, mens tidenes laveste notering var $ 3.477213386513058.

Kortsiktig har BTG beveget seg -0.71% i løpet av den siste timen og -18.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.99K.

Openverse Network (BTG) Markedsinformasjon

Rangering No.861 Markedsverdi $ 14.24M Volum (24 timer) $ 54.99K Fullt utvannet markedsverdi $ 149.88M Opplagsforsyning 1.90M Maksimal forsyning 20,000,000 Total forsyning 20,000,000 Opplagsforsyning 9.50% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Openverse Network er $ 14.24M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.99K. Den sirkulerende forsyningen på BTG er 1.90M, med en total tilgang på 20000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 149.88M.