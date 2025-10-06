BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for Openverse Network er i dag 7.494 USD.BTG markedsverdien er 14,238,600 USD. Spor sanntids BTG to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Openverse Network er i dag 7.494 USD.BTG markedsverdien er 14,238,600 USD. Spor sanntids BTG to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om BTG

BTG Prisinformasjon

Hva er BTG

BTG teknisk dokument

BTG Offisiell nettside

BTG tokenomics

BTG Prisprognose

BTG-historikk

BTG Kjøpeguide

BTG-til-fiat-valutakonverter

BTG Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Openverse Network Logo

Openverse Network Pris(BTG)

1 BTG til USD livepris:

$7.485
$7.485$7.485
-0.72%1D
USD
Openverse Network (BTG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:53:05 (UTC+8)

Openverse Network pris i dag

Sanntids Openverse Network (BTG) pris i dag er $ 7.494, med en 0.72% endring de siste 24 timene. Nåværende BTG til USD konverteringssats er $ 7.494 per BTG.

Openverse Network rangerer for tiden som #861 etter markedsverdi på $ 14.24M, med en sirkulerende forsyning på 1.90M BTG. I løpet av de siste 24 timene BTG har den blitt handlet mellom $ 7.421(laveste) og $ 7.803 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 18.80127296990911, mens tidenes laveste notering var $ 3.477213386513058.

Kortsiktig har BTG beveget seg -0.71% i løpet av den siste timen og -18.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.99K.

Openverse Network (BTG) Markedsinformasjon

No.861

$ 14.24M
$ 14.24M$ 14.24M

$ 54.99K
$ 54.99K$ 54.99K

$ 149.88M
$ 149.88M$ 149.88M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Nåværende markedsverdi på Openverse Network er $ 14.24M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.99K. Den sirkulerende forsyningen på BTG er 1.90M, med en total tilgang på 20000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 149.88M.

Openverse Network prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 7.421
$ 7.421$ 7.421
24 timer lav
$ 7.803
$ 7.803$ 7.803
24 timer høy

$ 7.421
$ 7.421$ 7.421

$ 7.803
$ 7.803$ 7.803

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

-0.71%

-0.72%

-18.37%

-18.37%

Openverse Network (BTG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Openverse Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.05428-0.72%
30 dager$ -8.812-54.05%
60 dager$ +5.994+399.60%
90 dager$ +5.994+399.60%
Openverse Network Prisendring i dag

I dag registrerte BTG en endring på $ -0.05428 (-0.72%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Openverse Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -8.812 (-54.05%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Openverse Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BTG en endring på $ +5.994 (+399.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Openverse Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +5.994+399.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Openverse Network (BTG)?

Sjekk ut Openverse Network Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for Openverse Network

Openverse Network (BTG) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BTG for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Openverse Network (BTG) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Openverse Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Openverse Network vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for BTG prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Openverse Network prisforutsigelser.

Hvordan kjøpe og investere i Openverse Network

Klar til å komme i gang med Openverse Network? Kjøp av BTG er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Openverse Network. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Openverse Network (BTG) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over 1.90M tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Openverse Network umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Openverse Network (BTG) Guide

Hva kan du gjøre med Openverse Network

Å eie Openverse Network lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Openverse Network (BTG) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Openverse Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Openverse Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Openverse Network

Hvor mye vil 1 Openverse Network være verdt i 2030?
Hvis Openverse Network skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Openverse Network priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 22:53:05 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Populære nyheter

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

October 6, 2025

Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

October 5, 2025
Se mer

Utforsk mer om Openverse Network

BTG USDT (futures-handel)

Gå long eller short på BTG med belåning. Utforsk BTG USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Openverse Network (BTG) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Openverse Network sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
BTG/USDT
$7.485
$7.485$7.485
-0.51%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
DeAgentAI

DeAgentAI

AIA
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$3.4699
$3.4699$3.4699

+6,839.80%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001292
$0.0001292$0.0001292

-40.21%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$3.4699
$3.4699$3.4699

+6,839.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.0000000002807
$0.0000000002807$0.0000000002807

+180.98%

WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00285
$0.00285$0.00285

+100.70%

Tensor

Tensor

TNSR

$0.18072
$0.18072$0.18072

+86.30%

PowerLink

PowerLink

PLK

$1.1203
$1.1203$1.1203

+83.47%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BTG-til-USD-kalkulator

Beløp

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 7.494 USD