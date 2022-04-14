BSX Protocol (BSX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BSX Protocol (BSX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BSX Protocol (BSX) Informasjon "BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team." Offisiell nettside: https://www.bsx.exchange/ Teknisk dokument: https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information Blokkutforsker: https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e Kjøp BSX nå!

BSX Protocol (BSX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BSX Protocol (BSX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M Total forsyning: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Sirkulerende forsyning: $ 189.48M $ 189.48M $ 189.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.68M $ 27.68M $ 27.68M All-time high: $ 0.44982 $ 0.44982 $ 0.44982 All-Time Low: $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 $ 0.006060071215687439 Nåværende pris: $ 0.02774 $ 0.02774 $ 0.02774 Lær mer om BSX Protocol (BSX) pris

BSX Protocol (BSX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BSX Protocol (BSX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BSX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BSX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BSXs tokenomics, kan du utforske BSX tokenets livepris!

BSX Protocol (BSX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BSX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BSX nå!

BSX prisforutsigelse Vil du vite hvor BSX kan være på vei? Vår BSX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BSX tokenets prisforutsigelse nå!

