Dagens BSX Protocol livepris er 0.02773 USD. Spor prisoppdateringer for BSX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

BSX Protocol Logo

BSX Protocol Pris(BSX)

1 BSX til USD livepris:

-18.56%1D
USD
BSX Protocol (BSX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:36:19 (UTC+8)

BSX Protocol (BSX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-15.05%

-18.56%

+63.02%

+63.02%

BSX Protocol (BSX) sanntidsprisen er $ 0.02773. I løpet av de siste 24 timene har BSX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02612 og et toppnivå på $ 0.03898, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSX er $ 28,940.090264703733, mens den rekordlave prisen er $ 0.006060071215687439.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSX endret seg med -15.05% i løpet av den siste timen, -18.56% over 24 timer og +63.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BSX Protocol (BSX) Markedsinformasjon

No.1434

18.98%

BASE

Nåværende markedsverdi på BSX Protocol er $ 5.25M, med et 24-timers handelsvolum på $ 133.66K. Den sirkulerende forsyningen på BSX er 189.48M, med en total tilgang på 998000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.67M.

BSX Protocol (BSX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BSX Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0062467-18.56%
30 dager$ -0.00226-7.54%
60 dager$ +0.01628+142.18%
90 dager$ +0.01563+129.17%
BSX Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte BSX en endring på $ -0.0062467 (-18.56%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BSX Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00226 (-7.54%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BSX Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BSX en endring på $ +0.01628 (+142.18%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BSX Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01563+129.17% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BSX Protocol (BSX)?

Sjekk ut BSX Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er BSX Protocol (BSX)

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

BSX Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BSX Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BSX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BSX Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BSX Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BSX Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BSX Protocol (BSX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BSX Protocol (BSX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BSX Protocol.

Sjekk BSX Protocolprisprognosen nå!

BSX Protocol (BSX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BSX Protocol (BSX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BSX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BSX Protocol (BSX)

Leter du etter hvordan du kjøperBSX Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BSX Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BSX til lokale valutaer

BSX Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BSX Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BSX Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BSX Protocol

Hvor mye er BSX Protocol (BSX) verdt i dag?
Live BSX prisen i USD er 0.02773 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BSX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BSX til USD er $ 0.02773. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BSX Protocol?
Markedsverdien for BSX er $ 5.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BSX?
Den sirkulerende forsyningen av BSX er 189.48M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBSX ?
BSX oppnådde en ATH-pris på 28,940.090264703733 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BSX?
BSX så en ATL-pris på 0.006060071215687439 USD.
Hva er handelsvolumet til BSX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BSX er $ 133.66K USD.
Vil BSX gå høyere i år?
BSX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BSX prisprognosen for en mer grundig analyse.
BSX Protocol (BSX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

