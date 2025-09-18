Hva er BSX Protocol (BSX)

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

BSX Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BSX Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BSX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om BSX Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BSX Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BSX Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BSX Protocol (BSX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BSX Protocol (BSX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BSX Protocol.

Sjekk BSX Protocolprisprognosen nå!

BSX Protocol (BSX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BSX Protocol (BSX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BSX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BSX Protocol (BSX)

Leter du etter hvordan du kjøperBSX Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BSX Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BSX til lokale valutaer

Prøv konverting

BSX Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BSX Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om BSX Protocol Hvor mye er BSX Protocol (BSX) verdt i dag? Live BSX prisen i USD er 0.02773 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BSX-til-USD-pris? $ 0.02773 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BSX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BSX Protocol? Markedsverdien for BSX er $ 5.25M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BSX? Den sirkulerende forsyningen av BSX er 189.48M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBSX ? BSX oppnådde en ATH-pris på 28,940.090264703733 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BSX? BSX så en ATL-pris på 0.006060071215687439 USD . Hva er handelsvolumet til BSX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BSX er $ 133.66K USD . Vil BSX gå høyere i år? BSX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BSX prisprognosen for en mer grundig analyse.

BSX Protocol (BSX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?