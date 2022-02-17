Blocksport (BSPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blocksport (BSPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blocksport (BSPT) Informasjon Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode. Offisiell nettside: https://blocksport.io/ Teknisk dokument: https://blocksport.io/wp-content/uploads/2021/07/Blocksport-NFT-Whitepaper-20210720.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa350da05405cc204e551c4eed19c3039646528d5 Kjøp BSPT nå!

Blocksport (BSPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blocksport (BSPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 111.96K $ 111.96K $ 111.96K All-time high: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 All-Time Low: $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 Nåværende pris: $ 0.00011196 $ 0.00011196 $ 0.00011196 Lær mer om Blocksport (BSPT) pris

Blocksport (BSPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blocksport (BSPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BSPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BSPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BSPTs tokenomics, kan du utforske BSPT tokenets livepris!

Blocksport (BSPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BSPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BSPT nå!

