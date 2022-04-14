Bitrock (BROCK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitrock (BROCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitrock (BROCK) Informasjon Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. Offisiell nettside: https://bit-rock.io/ Teknisk dokument: https://docs.bit-rock.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493 Kjøp BROCK nå!

Bitrock (BROCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitrock (BROCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 94.95M $ 94.95M $ 94.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M All-time high: $ 0.32575 $ 0.32575 $ 0.32575 All-Time Low: $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 Nåværende pris: $ 0.01242 $ 0.01242 $ 0.01242 Lær mer om Bitrock (BROCK) pris

Bitrock (BROCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitrock (BROCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BROCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BROCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BROCKs tokenomics, kan du utforske BROCK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BROCK Interessert i å legge til Bitrock (BROCK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BROCK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BROCK på MEXC nå!

Bitrock (BROCK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BROCK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BROCK nå!

BROCK prisforutsigelse Vil du vite hvor BROCK kan være på vei? Vår BROCK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BROCK tokenets prisforutsigelse nå!

