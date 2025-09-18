Hva er Bitrock (BROCK)

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

Bitrock er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bitrock investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BROCK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Bitrock på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bitrock kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bitrock Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitrock (BROCK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitrock (BROCK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitrock.

Sjekk Bitrockprisprognosen nå!

Bitrock (BROCK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitrock (BROCK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BROCK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bitrock (BROCK)

Leter du etter hvordan du kjøperBitrock? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bitrock på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BROCK til lokale valutaer

Prøv konverting

Bitrock Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bitrock, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitrock Hvor mye er Bitrock (BROCK) verdt i dag? Live BROCK prisen i USD er 0.01301 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BROCK-til-USD-pris? $ 0.01301 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BROCK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bitrock? Markedsverdien for BROCK er $ 1.24M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BROCK? Den sirkulerende forsyningen av BROCK er 94.95M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBROCK ? BROCK oppnådde en ATH-pris på 0.3071318856664576 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BROCK? BROCK så en ATL-pris på 0.000052978131291244 USD . Hva er handelsvolumet til BROCK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BROCK er $ 70.85K USD . Vil BROCK gå høyere i år? BROCK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BROCK prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bitrock (BROCK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?