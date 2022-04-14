Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Broccoli (BROCCOLIF3B), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Broccoli (BROCCOLIF3B) Informasjon The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme Offisiell nettside: https://firstbroccoli.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x12B4356C65340Fb02cdff01293F95FEBb1512F3b Kjøp BROCCOLIF3B nå!

Broccoli (BROCCOLIF3B) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Broccoli (BROCCOLIF3B), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.03M $ 12.03M $ 12.03M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.03M $ 12.03M $ 12.03M All-time high: $ 0.120571 $ 0.120571 $ 0.120571 All-Time Low: $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 Nåværende pris: $ 0.012031 $ 0.012031 $ 0.012031 Lær mer om Broccoli (BROCCOLIF3B) pris

Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Broccoli (BROCCOLIF3B) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BROCCOLIF3B tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BROCCOLIF3B tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BROCCOLIF3Bs tokenomics, kan du utforske BROCCOLIF3B tokenets livepris!

