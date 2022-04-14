Broak on Base (BROAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Broak on Base (BROAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Broak on Base (BROAK) Informasjon Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Offisiell nettside: https://www.broakonbase.fyi/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Kjøp BROAK nå!

Broak on Base (BROAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Broak on Base (BROAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Total forsyning: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Sirkulerende forsyning: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M All-time high: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 All-Time Low: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 Nåværende pris: $ 0.001647 $ 0.001647 $ 0.001647 Lær mer om Broak on Base (BROAK) pris

Broak on Base (BROAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Broak on Base (BROAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BROAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BROAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BROAKs tokenomics, kan du utforske BROAK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BROAK Interessert i å legge til Broak on Base (BROAK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BROAK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BROAK på MEXC nå!

Broak on Base (BROAK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BROAK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BROAK nå!

BROAK prisforutsigelse Vil du vite hvor BROAK kan være på vei? Vår BROAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BROAK tokenets prisforutsigelse nå!

