Dagens Broak on Base livepris er 0.001888 USD. Spor prisoppdateringer for BROAK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BROAK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Broak on Base Logo

Broak on Base Pris(BROAK)

1 BROAK til USD livepris:

$0.001888
$0.001888$0.001888
-0.63%1D
USD
Broak on Base (BROAK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:21:41 (UTC+8)

Broak on Base (BROAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001887
$ 0.001887$ 0.001887
24 timer lav
$ 0.002181
$ 0.002181$ 0.002181
24 timer høy

$ 0.001887
$ 0.001887$ 0.001887

$ 0.002181
$ 0.002181$ 0.002181

$ 0.013834281736984748
$ 0.013834281736984748$ 0.013834281736984748

$ 0.00037184903730048
$ 0.00037184903730048$ 0.00037184903730048

0.00%

-0.63%

-0.64%

-0.64%

Broak on Base (BROAK) sanntidsprisen er $ 0.001888. I løpet av de siste 24 timene har BROAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001887 og et toppnivå på $ 0.002181, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BROAK er $ 0.013834281736984748, mens den rekordlave prisen er $ 0.00037184903730048.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BROAK endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og -0.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Broak on Base (BROAK) Markedsinformasjon

No.2120

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 19.39K
$ 19.39K$ 19.39K

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

618.54M
618.54M 618.54M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

89.64%

BASE

Nåværende markedsverdi på Broak on Base er $ 1.17M, med et 24-timers handelsvolum på $ 19.39K. Den sirkulerende forsyningen på BROAK er 618.54M, med en total tilgang på 690000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.30M.

Broak on Base (BROAK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Broak on Base for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001197-0.63%
30 dager$ -0.002482-56.80%
60 dager$ -0.003682-66.11%
90 dager$ -0.003442-64.58%
Broak on Base Prisendring i dag

I dag registrerte BROAK en endring på $ -0.00001197 (-0.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Broak on Base 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.002482 (-56.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Broak on Base 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BROAK en endring på $ -0.003682 (-66.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Broak on Base 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.003442-64.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Broak on Base (BROAK)?

Sjekk ut Broak on Base Prishistorikk-siden nå.

Hva er Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Broak on Base investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BROAK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Broak on Base på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Broak on Base kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Broak on Base Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Broak on Base (BROAK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Broak on Base (BROAK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Broak on Base.

Sjekk Broak on Baseprisprognosen nå!

Broak on Base (BROAK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Broak on Base (BROAK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BROAK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Broak on Base (BROAK)

Leter du etter hvordan du kjøperBroak on Base? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Broak on Base på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BROAK til lokale valutaer

1 Broak on Base(BROAK) til VND
49.68272
1 Broak on Base(BROAK) til AUD
A$0.00285088
1 Broak on Base(BROAK) til GBP
0.00139712
1 Broak on Base(BROAK) til EUR
0.0016048
1 Broak on Base(BROAK) til USD
$0.001888
1 Broak on Base(BROAK) til MYR
RM0.0079296
1 Broak on Base(BROAK) til TRY
0.07810656
1 Broak on Base(BROAK) til JPY
¥0.277536
1 Broak on Base(BROAK) til ARS
ARS$2.78464896
1 Broak on Base(BROAK) til RUB
0.15762912
1 Broak on Base(BROAK) til INR
0.16631392
1 Broak on Base(BROAK) til IDR
Rp31.46665408
1 Broak on Base(BROAK) til KRW
2.63685632
1 Broak on Base(BROAK) til PHP
0.1077104
1 Broak on Base(BROAK) til EGP
￡E.0.09092608
1 Broak on Base(BROAK) til BRL
R$0.01004416
1 Broak on Base(BROAK) til CAD
C$0.00258656
1 Broak on Base(BROAK) til BDT
0.22984512
1 Broak on Base(BROAK) til NGN
2.82210688
1 Broak on Base(BROAK) til COP
$7.3463024
1 Broak on Base(BROAK) til ZAR
R.0.03271904
1 Broak on Base(BROAK) til UAH
0.07801216
1 Broak on Base(BROAK) til TZS
T.Sh.4.67325312
1 Broak on Base(BROAK) til VES
Bs0.307744
1 Broak on Base(BROAK) til CLP
$1.80304
1 Broak on Base(BROAK) til PKR
Rs0.53588992
1 Broak on Base(BROAK) til KZT
1.02218208
1 Broak on Base(BROAK) til THB
฿0.06009504
1 Broak on Base(BROAK) til TWD
NT$0.05705536
1 Broak on Base(BROAK) til AED
د.إ0.00692896
1 Broak on Base(BROAK) til CHF
Fr0.00149152
1 Broak on Base(BROAK) til HKD
HK$0.01466976
1 Broak on Base(BROAK) til AMD
֏0.7225376
1 Broak on Base(BROAK) til MAD
.د.م0.01702976
1 Broak on Base(BROAK) til MXN
$0.0347392
1 Broak on Base(BROAK) til SAR
ريال0.00708
1 Broak on Base(BROAK) til ETB
Br0.27106016
1 Broak on Base(BROAK) til KES
KSh0.24389184
1 Broak on Base(BROAK) til JOD
د.أ0.001338592
1 Broak on Base(BROAK) til PLN
0.00683456
1 Broak on Base(BROAK) til RON
лв0.00813728
1 Broak on Base(BROAK) til SEK
kr0.0177472
1 Broak on Base(BROAK) til BGN
лв0.00313408
1 Broak on Base(BROAK) til HUF
Ft0.62743904
1 Broak on Base(BROAK) til CZK
0.0389872
1 Broak on Base(BROAK) til KWD
د.ك0.00057584
1 Broak on Base(BROAK) til ILS
0.00628704
1 Broak on Base(BROAK) til BOB
Bs0.01304608
1 Broak on Base(BROAK) til AZN
0.0032096
1 Broak on Base(BROAK) til TJS
SM0.01767168
1 Broak on Base(BROAK) til GEL
0.0050976
1 Broak on Base(BROAK) til AOA
Kz1.72104416
1 Broak on Base(BROAK) til BHD
.د.ب0.000711776
1 Broak on Base(BROAK) til BMD
$0.001888
1 Broak on Base(BROAK) til DKK
kr0.0119888
1 Broak on Base(BROAK) til HNL
L0.04948448
1 Broak on Base(BROAK) til MUR
0.08560192
1 Broak on Base(BROAK) til NAD
$0.0327568
1 Broak on Base(BROAK) til NOK
kr0.01876672
1 Broak on Base(BROAK) til NZD
$0.0032096
1 Broak on Base(BROAK) til PAB
B/.0.001888
1 Broak on Base(BROAK) til PGK
K0.00789184
1 Broak on Base(BROAK) til QAR
ر.ق0.00685344
1 Broak on Base(BROAK) til RSD
дин.0.1882336
1 Broak on Base(BROAK) til UZS
soʻm23.30862496
1 Broak on Base(BROAK) til ALL
L0.15568448
1 Broak on Base(BROAK) til ANG
ƒ0.00337952
1 Broak on Base(BROAK) til AWG
ƒ0.0033984
1 Broak on Base(BROAK) til BBD
$0.003776
1 Broak on Base(BROAK) til BAM
KM0.00313408
1 Broak on Base(BROAK) til BIF
Fr5.63568
1 Broak on Base(BROAK) til BND
$0.00241664
1 Broak on Base(BROAK) til BSD
$0.001888
1 Broak on Base(BROAK) til JMD
$0.30285408
1 Broak on Base(BROAK) til KHR
7.58232128
1 Broak on Base(BROAK) til KMF
Fr0.789184
1 Broak on Base(BROAK) til LAK
41.04347744
1 Broak on Base(BROAK) til LKR
Rs0.57108224
1 Broak on Base(BROAK) til MDL
L0.031152
1 Broak on Base(BROAK) til MGA
Ar8.35396576
1 Broak on Base(BROAK) til MOP
P0.01512288
1 Broak on Base(BROAK) til MVR
0.0288864
1 Broak on Base(BROAK) til MWK
MK3.27777568
1 Broak on Base(BROAK) til MZN
MT0.1206432
1 Broak on Base(BROAK) til NPR
Rs0.26605696
1 Broak on Base(BROAK) til PYG
13.484096
1 Broak on Base(BROAK) til RWF
Fr2.735712
1 Broak on Base(BROAK) til SBD
$0.0154816
1 Broak on Base(BROAK) til SCR
0.02707392
1 Broak on Base(BROAK) til SRD
$0.07191392
1 Broak on Base(BROAK) til SVC
$0.01652
1 Broak on Base(BROAK) til SZL
L0.0327568
1 Broak on Base(BROAK) til TMT
m0.006608
1 Broak on Base(BROAK) til TND
د.ت0.00549408
1 Broak on Base(BROAK) til TTD
$0.01278176
1 Broak on Base(BROAK) til UGX
Sh6.623104
1 Broak on Base(BROAK) til XAF
Fr1.053504
1 Broak on Base(BROAK) til XCD
$0.0050976
1 Broak on Base(BROAK) til XOF
Fr1.053504
1 Broak on Base(BROAK) til XPF
Fr0.190688
1 Broak on Base(BROAK) til BWP
P0.02514816
1 Broak on Base(BROAK) til BZD
$0.00379488
1 Broak on Base(BROAK) til CVE
$0.17705664
1 Broak on Base(BROAK) til DJF
Fr0.336064
1 Broak on Base(BROAK) til DOP
$0.11709376
1 Broak on Base(BROAK) til DZD
د.ج0.24460928
1 Broak on Base(BROAK) til FJD
$0.004248
1 Broak on Base(BROAK) til GNF
Fr16.41616
1 Broak on Base(BROAK) til GTQ
Q0.01446208
1 Broak on Base(BROAK) til GYD
$0.39513952
1 Broak on Base(BROAK) til ISK
kr0.228448

Folk spør også: Andre spørsmål om Broak on Base

Hvor mye er Broak on Base (BROAK) verdt i dag?
Live BROAK prisen i USD er 0.001888 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BROAK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BROAK til USD er $ 0.001888. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Broak on Base?
Markedsverdien for BROAK er $ 1.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BROAK?
Den sirkulerende forsyningen av BROAK er 618.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBROAK ?
BROAK oppnådde en ATH-pris på 0.013834281736984748 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BROAK?
BROAK så en ATL-pris på 0.00037184903730048 USD.
Hva er handelsvolumet til BROAK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BROAK er $ 19.39K USD.
Vil BROAK gå høyere i år?
BROAK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BROAK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:21:41 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

