Hva er Broak on Base (BROAK)

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Broak on Base er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Broak on Base investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



Broak on Base Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Broak on Base (BROAK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Broak on Base (BROAK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Broak on Base.

Broak on Base (BROAK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Broak on Base (BROAK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BROAK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Broak on Base (BROAK)

Leter du etter hvordan du kjøperBroak on Base? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Broak on Base på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Broak on Base Ressurs

Hvor mye er Broak on Base (BROAK) verdt i dag? Live BROAK prisen i USD er 0.001888 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er markedsverdien for Broak on Base? Markedsverdien for BROAK er $ 1.17M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BROAK? Den sirkulerende forsyningen av BROAK er 618.54M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBROAK ? BROAK oppnådde en ATH-pris på 0.013834281736984748 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BROAK? BROAK så en ATL-pris på 0.00037184903730048 USD . Hva er handelsvolumet til BROAK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BROAK er $ 19.39K USD .

