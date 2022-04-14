BRN Metaverse (BRN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BRN Metaverse (BRN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BRN Metaverse (BRN) Informasjon BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience. Offisiell nettside: https://www.brnmetaverse.net/ Teknisk dokument: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214 Kjøp BRN nå!

BRN Metaverse (BRN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BRN Metaverse (BRN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Total forsyning: $ 28.10M $ 28.10M $ 28.10M Sirkulerende forsyning: $ 28.05M $ 28.05M $ 28.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M All-time high: $ 6.48 $ 6.48 $ 6.48 All-Time Low: $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 Nåværende pris: $ 0.14984 $ 0.14984 $ 0.14984 Lær mer om BRN Metaverse (BRN) pris

BRN Metaverse (BRN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BRN Metaverse (BRN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRNs tokenomics, kan du utforske BRN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BRN Interessert i å legge til BRN Metaverse (BRN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BRN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BRN på MEXC nå!

BRN Metaverse (BRN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BRN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BRN nå!

BRN prisforutsigelse Vil du vite hvor BRN kan være på vei? Vår BRN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!