Dagens BRN Metaverse livepris er 0.15379 USD. Spor prisoppdateringer for BRN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

BRN Metaverse Logo

BRN Metaverse Pris(BRN)

1 BRN til USD livepris:

$0.15386
$0.15386$0.15386
-1.34%1D
USD
BRN Metaverse (BRN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:36:12 (UTC+8)

BRN Metaverse (BRN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.15236
$ 0.15236$ 0.15236
24 timer lav
$ 0.1631
$ 0.1631$ 0.1631
24 timer høy

$ 0.15236
$ 0.15236$ 0.15236

$ 0.1631
$ 0.1631$ 0.1631

$ 7.3044560151395155
$ 7.3044560151395155$ 7.3044560151395155

$ 0.04244566583465009
$ 0.04244566583465009$ 0.04244566583465009

-0.36%

-1.34%

+0.25%

+0.25%

BRN Metaverse (BRN) sanntidsprisen er $ 0.15379. I løpet av de siste 24 timene har BRN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.15236 og et toppnivå på $ 0.1631, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRN er $ 7.3044560151395155, mens den rekordlave prisen er $ 0.04244566583465009.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRN endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -1.34% over 24 timer og +0.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BRN Metaverse (BRN) Markedsinformasjon

No.1515

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

$ 130.12K
$ 130.12K$ 130.12K

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

28.05M
28.05M 28.05M

29,700,000
29,700,000 29,700,000

28,103,991.17465943
28,103,991.17465943 28,103,991.17465943

94.44%

BSC

Nåværende markedsverdi på BRN Metaverse er $ 4.31M, med et 24-timers handelsvolum på $ 130.12K. Den sirkulerende forsyningen på BRN er 28.05M, med en total tilgang på 28103991.17465943. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.57M.

BRN Metaverse (BRN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BRN Metaverse for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0020897-1.34%
30 dager$ -0.0138-8.24%
60 dager$ -0.01721-10.07%
90 dager$ +0.0599+63.79%
BRN Metaverse Prisendring i dag

I dag registrerte BRN en endring på $ -0.0020897 (-1.34%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BRN Metaverse 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0138 (-8.24%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BRN Metaverse 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BRN en endring på $ -0.01721 (-10.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BRN Metaverse 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0599+63.79% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BRN Metaverse (BRN)?

Sjekk ut BRN Metaverse Prishistorikk-siden nå.

Hva er BRN Metaverse (BRN)

BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.

BRN Metaverse er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BRN Metaverse investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BRN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BRN Metaverse på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BRN Metaverse kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BRN Metaverse Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BRN Metaverse (BRN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BRN Metaverse (BRN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BRN Metaverse.

Sjekk BRN Metaverseprisprognosen nå!

BRN Metaverse (BRN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BRN Metaverse (BRN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BRN Metaverse (BRN)

Leter du etter hvordan du kjøperBRN Metaverse? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BRN Metaverse på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BRN til lokale valutaer

BRN Metaverse Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BRN Metaverse, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BRN Metaverse nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BRN Metaverse

Hvor mye er BRN Metaverse (BRN) verdt i dag?
Live BRN prisen i USD er 0.15379 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRN til USD er $ 0.15379. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BRN Metaverse?
Markedsverdien for BRN er $ 4.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRN?
Den sirkulerende forsyningen av BRN er 28.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRN ?
BRN oppnådde en ATH-pris på 7.3044560151395155 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRN?
BRN så en ATL-pris på 0.04244566583465009 USD.
Hva er handelsvolumet til BRN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRN er $ 130.12K USD.
Vil BRN gå høyere i år?
BRN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:36:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

