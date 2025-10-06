Bridgent pris i dag

Sanntids Bridgent (BRIDGENT) pris i dag er $ 0.0000382, med en 29.86% endring de siste 24 timene. Nåværende BRIDGENT til USD konverteringssats er $ 0.0000382 per BRIDGENT.

Bridgent rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BRIDGENT. I løpet av de siste 24 timene BRIDGENT har den blitt handlet mellom $ 0.00002628(laveste) og $ 0.00003879 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BRIDGENT beveget seg +7.84% i løpet av den siste timen og -49.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 86.99K.

Bridgent (BRIDGENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 86.99K$ 86.99K $ 86.99K Fullt utvannet markedsverdi $ 382.00K$ 382.00K $ 382.00K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 9,999,999,999 9,999,999,999 9,999,999,999 Offentlig blokkjede MATIC

