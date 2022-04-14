Hyperbridge (BRIDGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hyperbridge (BRIDGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hyperbridge (BRIDGE) Informasjon Hyperbridge is the world's first verifiable multichain bridge. A coprocessor for secure, verifiable interoperability powered by consensus and storage proofs, providing developers with on-chain and off-chain SDKs for securely sending cross-chain messages (POST requests) and reading on-chain storage (GET requests). Offisiell nettside: https://hyperbridge.network/ Teknisk dokument: https://blog.hyperbridge.network/introducing-hyperbridge-interoperability-coprocessor/ Blokkutforsker: https://explorer.hyperbridge.network/ Kjøp BRIDGE nå!

Hyperbridge (BRIDGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hyperbridge (BRIDGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.00M $ 65.00M $ 65.00M All-time high: $ 0.199 $ 0.199 $ 0.199 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Lær mer om Hyperbridge (BRIDGE) pris

Hyperbridge (BRIDGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hyperbridge (BRIDGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRIDGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRIDGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRIDGEs tokenomics, kan du utforske BRIDGE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BRIDGE Interessert i å legge til Hyperbridge (BRIDGE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BRIDGE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BRIDGE på MEXC nå!

Hyperbridge (BRIDGE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BRIDGE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BRIDGE nå!

BRIDGE prisforutsigelse Vil du vite hvor BRIDGE kan være på vei? Vår BRIDGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRIDGE tokenets prisforutsigelse nå!

