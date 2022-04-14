REDBRICK (BRIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i REDBRICK (BRIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

REDBRICK (BRIC) Informasjon Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy. Offisiell nettside: https://redbrick.land Teknisk dokument: https://docs.redbrick.land/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xb40f2e5291c3Db45AbB0Ca8DF76F1C21E9f112a9 Kjøp BRIC nå!

REDBRICK (BRIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for REDBRICK (BRIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 235.11M $ 235.11M $ 235.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.29M $ 8.29M $ 8.29M All-time high: $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 All-Time Low: $ 0.007378364344314701 $ 0.007378364344314701 $ 0.007378364344314701 Nåværende pris: $ 0.008293 $ 0.008293 $ 0.008293 Lær mer om REDBRICK (BRIC) pris

REDBRICK (BRIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak REDBRICK (BRIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRICs tokenomics, kan du utforske BRIC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BRIC Interessert i å legge til REDBRICK (BRIC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BRIC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BRIC på MEXC nå!

REDBRICK (BRIC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BRIC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BRIC nå!

BRIC prisforutsigelse Vil du vite hvor BRIC kan være på vei? Vår BRIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRIC tokenets prisforutsigelse nå!

