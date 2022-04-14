BRETT (BRETTETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BRETT (BRETTETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BRETT (BRETTETH) Informasjon Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Offisiell nettside: https://brettcoineth.vip/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 Kjøp BRETTETH nå!

BRETT (BRETTETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BRETT (BRETTETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M Total forsyning: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Sirkulerende forsyning: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M All-time high: $ 0.6189 $ 0.6189 $ 0.6189 All-Time Low: $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 Nåværende pris: $ 0.066 $ 0.066 $ 0.066 Lær mer om BRETT (BRETTETH) pris

BRETT (BRETTETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BRETT (BRETTETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRETTETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRETTETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRETTETHs tokenomics, kan du utforske BRETTETH tokenets livepris!

