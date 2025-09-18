Dagens BRETT livepris er 0.0747 USD. Spor prisoppdateringer for BRETTETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRETTETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BRETT livepris er 0.0747 USD. Spor prisoppdateringer for BRETTETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRETTETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BRETTETH

BRETTETH Prisinformasjon

BRETTETH Offisiell nettside

BRETTETH tokenomics

BRETTETH Prisprognose

BRETTETH-historikk

BRETTETH Kjøpeguide

BRETTETH-til-fiat-valutakonverter

BRETTETH Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BRETT Logo

BRETT Pris(BRETTETH)

1 BRETTETH til USD livepris:

$0.0748
$0.0748$0.0748
-0.53%1D
USD
BRETT (BRETTETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:21:26 (UTC+8)

BRETT (BRETTETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.072
$ 0.072$ 0.072
24 timer lav
$ 0.0813
$ 0.0813$ 0.0813
24 timer høy

$ 0.072
$ 0.072$ 0.072

$ 0.0813
$ 0.0813$ 0.0813

$ 0.7007932690156032
$ 0.7007932690156032$ 0.7007932690156032

$ 0.02321213882810643
$ 0.02321213882810643$ 0.02321213882810643

-0.27%

-0.53%

-2.10%

-2.10%

BRETT (BRETTETH) sanntidsprisen er $ 0.0747. I løpet av de siste 24 timene har BRETTETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.072 og et toppnivå på $ 0.0813, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRETTETH er $ 0.7007932690156032, mens den rekordlave prisen er $ 0.02321213882810643.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRETTETH endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og -2.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BRETT (BRETTETH) Markedsinformasjon

No.1436

$ 5.19M
$ 5.19M$ 5.19M

$ 149.52K
$ 149.52K$ 149.52K

$ 5.19M
$ 5.19M$ 5.19M

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000
69,420,000 69,420,000

69,420,000
69,420,000 69,420,000

100.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på BRETT er $ 5.19M, med et 24-timers handelsvolum på $ 149.52K. Den sirkulerende forsyningen på BRETTETH er 69.42M, med en total tilgang på 69420000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.19M.

BRETT (BRETTETH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BRETT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000399-0.53%
30 dager$ -0.0557-42.72%
60 dager$ -0.0908-54.87%
90 dager$ -0.0329-30.58%
BRETT Prisendring i dag

I dag registrerte BRETTETH en endring på $ -0.000399 (-0.53%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BRETT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0557 (-42.72%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BRETT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BRETTETH en endring på $ -0.0908 (-54.87%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BRETT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0329-30.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BRETT (BRETTETH)?

Sjekk ut BRETT Prishistorikk-siden nå.

Hva er BRETT (BRETTETH)

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

BRETT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BRETT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BRETTETH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BRETT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BRETT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BRETT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BRETT (BRETTETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BRETT (BRETTETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BRETT.

Sjekk BRETTprisprognosen nå!

BRETT (BRETTETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BRETT (BRETTETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRETTETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BRETT (BRETTETH)

Leter du etter hvordan du kjøperBRETT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BRETT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BRETTETH til lokale valutaer

1 BRETT(BRETTETH) til VND
1,965.7305
1 BRETT(BRETTETH) til AUD
A$0.112797
1 BRETT(BRETTETH) til GBP
0.055278
1 BRETT(BRETTETH) til EUR
0.063495
1 BRETT(BRETTETH) til USD
$0.0747
1 BRETT(BRETTETH) til MYR
RM0.31374
1 BRETT(BRETTETH) til TRY
3.090339
1 BRETT(BRETTETH) til JPY
¥10.9809
1 BRETT(BRETTETH) til ARS
ARS$110.176524
1 BRETT(BRETTETH) til RUB
6.236703
1 BRETT(BRETTETH) til INR
6.580323
1 BRETT(BRETTETH) til IDR
Rp1,244.999502
1 BRETT(BRETTETH) til KRW
104.329008
1 BRETT(BRETTETH) til PHP
4.261635
1 BRETT(BRETTETH) til EGP
￡E.3.597552
1 BRETT(BRETTETH) til BRL
R$0.397404
1 BRETT(BRETTETH) til CAD
C$0.102339
1 BRETT(BRETTETH) til BDT
9.093978
1 BRETT(BRETTETH) til NGN
111.658572
1 BRETT(BRETTETH) til COP
$290.661435
1 BRETT(BRETTETH) til ZAR
R.1.294551
1 BRETT(BRETTETH) til UAH
3.086604
1 BRETT(BRETTETH) til TZS
T.Sh.184.900428
1 BRETT(BRETTETH) til VES
Bs12.1761
1 BRETT(BRETTETH) til CLP
$71.3385
1 BRETT(BRETTETH) til PKR
Rs21.202848
1 BRETT(BRETTETH) til KZT
40.443327
1 BRETT(BRETTETH) til THB
฿2.377701
1 BRETT(BRETTETH) til TWD
NT$2.257434
1 BRETT(BRETTETH) til AED
د.إ0.274149
1 BRETT(BRETTETH) til CHF
Fr0.059013
1 BRETT(BRETTETH) til HKD
HK$0.580419
1 BRETT(BRETTETH) til AMD
֏28.58769
1 BRETT(BRETTETH) til MAD
.د.م0.673794
1 BRETT(BRETTETH) til MXN
$1.37448
1 BRETT(BRETTETH) til SAR
ريال0.280125
1 BRETT(BRETTETH) til ETB
Br10.724679
1 BRETT(BRETTETH) til KES
KSh9.649746
1 BRETT(BRETTETH) til JOD
د.أ0.0529623
1 BRETT(BRETTETH) til PLN
0.270414
1 BRETT(BRETTETH) til RON
лв0.321957
1 BRETT(BRETTETH) til SEK
kr0.70218
1 BRETT(BRETTETH) til BGN
лв0.124002
1 BRETT(BRETTETH) til HUF
Ft24.825051
1 BRETT(BRETTETH) til CZK
1.542555
1 BRETT(BRETTETH) til KWD
د.ك0.0227835
1 BRETT(BRETTETH) til ILS
0.248751
1 BRETT(BRETTETH) til BOB
Bs0.516177
1 BRETT(BRETTETH) til AZN
0.12699
1 BRETT(BRETTETH) til TJS
SM0.699192
1 BRETT(BRETTETH) til GEL
0.20169
1 BRETT(BRETTETH) til AOA
Kz68.094279
1 BRETT(BRETTETH) til BHD
.د.ب0.0281619
1 BRETT(BRETTETH) til BMD
$0.0747
1 BRETT(BRETTETH) til DKK
kr0.474345
1 BRETT(BRETTETH) til HNL
L1.957887
1 BRETT(BRETTETH) til MUR
3.386898
1 BRETT(BRETTETH) til NAD
$1.296045
1 BRETT(BRETTETH) til NOK
kr0.742518
1 BRETT(BRETTETH) til NZD
$0.12699
1 BRETT(BRETTETH) til PAB
B/.0.0747
1 BRETT(BRETTETH) til PGK
K0.312246
1 BRETT(BRETTETH) til QAR
ر.ق0.271161
1 BRETT(BRETTETH) til RSD
дин.7.44759
1 BRETT(BRETTETH) til UZS
soʻm922.221549
1 BRETT(BRETTETH) til ALL
L6.159762
1 BRETT(BRETTETH) til ANG
ƒ0.133713
1 BRETT(BRETTETH) til AWG
ƒ0.13446
1 BRETT(BRETTETH) til BBD
$0.1494
1 BRETT(BRETTETH) til BAM
KM0.124002
1 BRETT(BRETTETH) til BIF
Fr222.9795
1 BRETT(BRETTETH) til BND
$0.095616
1 BRETT(BRETTETH) til BSD
$0.0747
1 BRETT(BRETTETH) til JMD
$11.982627
1 BRETT(BRETTETH) til KHR
299.999682
1 BRETT(BRETTETH) til KMF
Fr31.2246
1 BRETT(BRETTETH) til LAK
1,623.913011
1 BRETT(BRETTETH) til LKR
Rs22.595256
1 BRETT(BRETTETH) til MDL
L1.23255
1 BRETT(BRETTETH) til MGA
Ar330.530319
1 BRETT(BRETTETH) til MOP
P0.598347
1 BRETT(BRETTETH) til MVR
1.14291
1 BRETT(BRETTETH) til MWK
MK129.687417
1 BRETT(BRETTETH) til MZN
MT4.77333
1 BRETT(BRETTETH) til NPR
Rs10.526724
1 BRETT(BRETTETH) til PYG
533.5074
1 BRETT(BRETTETH) til RWF
Fr108.2403
1 BRETT(BRETTETH) til SBD
$0.61254
1 BRETT(BRETTETH) til SCR
1.071198
1 BRETT(BRETTETH) til SRD
$2.845323
1 BRETT(BRETTETH) til SVC
$0.653625
1 BRETT(BRETTETH) til SZL
L1.296045
1 BRETT(BRETTETH) til TMT
m0.26145
1 BRETT(BRETTETH) til TND
د.ت0.217377
1 BRETT(BRETTETH) til TTD
$0.505719
1 BRETT(BRETTETH) til UGX
Sh262.0476
1 BRETT(BRETTETH) til XAF
Fr41.6826
1 BRETT(BRETTETH) til XCD
$0.20169
1 BRETT(BRETTETH) til XOF
Fr41.6826
1 BRETT(BRETTETH) til XPF
Fr7.5447
1 BRETT(BRETTETH) til BWP
P0.995004
1 BRETT(BRETTETH) til BZD
$0.150147
1 BRETT(BRETTETH) til CVE
$7.005366
1 BRETT(BRETTETH) til DJF
Fr13.2966
1 BRETT(BRETTETH) til DOP
$4.632894
1 BRETT(BRETTETH) til DZD
د.ج9.678132
1 BRETT(BRETTETH) til FJD
$0.168075
1 BRETT(BRETTETH) til GNF
Fr649.5165
1 BRETT(BRETTETH) til GTQ
Q0.572202
1 BRETT(BRETTETH) til GYD
$15.633963
1 BRETT(BRETTETH) til ISK
kr9.0387

BRETT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BRETT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell BRETT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BRETT

Hvor mye er BRETT (BRETTETH) verdt i dag?
Live BRETTETH prisen i USD er 0.0747 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRETTETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRETTETH til USD er $ 0.0747. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BRETT?
Markedsverdien for BRETTETH er $ 5.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRETTETH?
Den sirkulerende forsyningen av BRETTETH er 69.42M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRETTETH ?
BRETTETH oppnådde en ATH-pris på 0.7007932690156032 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRETTETH?
BRETTETH så en ATL-pris på 0.02321213882810643 USD.
Hva er handelsvolumet til BRETTETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRETTETH er $ 149.52K USD.
Vil BRETTETH gå høyere i år?
BRETTETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRETTETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:21:26 (UTC+8)

BRETT (BRETTETH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BRETTETH-til-USD-kalkulator

Beløp

BRETTETH
BRETTETH
USD
USD

1 BRETTETH = 0.0747 USD

Handle BRETTETH

BRETTETHUSDT
$0.0748
$0.0748$0.0748
-0.66%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker