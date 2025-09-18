Hva er BRETT (BRETTETH)

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

BRETT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BRETT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BRETTETH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om BRETT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BRETT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BRETT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BRETT (BRETTETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BRETT (BRETTETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BRETT.

Sjekk BRETTprisprognosen nå!

BRETT (BRETTETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BRETT (BRETTETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRETTETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BRETT (BRETTETH)

Leter du etter hvordan du kjøperBRETT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BRETT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BRETTETH til lokale valutaer

Prøv konverting

BRETT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BRETT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om BRETT Hvor mye er BRETT (BRETTETH) verdt i dag? Live BRETTETH prisen i USD er 0.0747 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BRETTETH-til-USD-pris? $ 0.0747 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BRETTETH til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BRETT? Markedsverdien for BRETTETH er $ 5.19M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BRETTETH? Den sirkulerende forsyningen av BRETTETH er 69.42M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRETTETH ? BRETTETH oppnådde en ATH-pris på 0.7007932690156032 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BRETTETH? BRETTETH så en ATL-pris på 0.02321213882810643 USD . Hva er handelsvolumet til BRETTETH? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRETTETH er $ 149.52K USD . Vil BRETTETH gå høyere i år? BRETTETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRETTETH prisprognosen for en mer grundig analyse.

BRETT (BRETTETH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?