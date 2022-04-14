Brainlet (BRAINLET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Brainlet (BRAINLET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Brainlet (BRAINLET) Informasjon Blockchain sped club. Offisiell nettside: https://brainlet.community/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/8NNXWrWVctNw1UFeaBypffimTdcLCcD8XJzHvYsmgwpF Kjøp BRAINLET nå!

Brainlet (BRAINLET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brainlet (BRAINLET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 952.91M $ 952.91M $ 952.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M All-time high: $ 0.09377 $ 0.09377 $ 0.09377 All-Time Low: $ 0.000715578606896465 $ 0.000715578606896465 $ 0.000715578606896465 Nåværende pris: $ 0.002029 $ 0.002029 $ 0.002029 Lær mer om Brainlet (BRAINLET) pris

Brainlet (BRAINLET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Brainlet (BRAINLET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRAINLET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRAINLET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRAINLETs tokenomics, kan du utforske BRAINLET tokenets livepris!

Brainlet (BRAINLET) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BRAINLET hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BRAINLET nå!

BRAINLET prisforutsigelse Vil du vite hvor BRAINLET kan være på vei? Vår BRAINLET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRAINLET tokenets prisforutsigelse nå!

