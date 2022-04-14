Botify (BOTIFY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Botify (BOTIFY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Botify (BOTIFY) Informasjon Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem. Offisiell nettside: https://botify.cloud/ Teknisk dokument: https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb Kjøp BOTIFY nå!

Botify (BOTIFY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Botify (BOTIFY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Total forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Sirkulerende forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M All-time high: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 All-Time Low: $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 Nåværende pris: $ 0.002562 $ 0.002562 $ 0.002562 Lær mer om Botify (BOTIFY) pris

Botify (BOTIFY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Botify (BOTIFY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOTIFY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOTIFY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOTIFYs tokenomics, kan du utforske BOTIFY tokenets livepris!

Botify (BOTIFY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BOTIFY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BOTIFY nå!

