Spookyswap (BOO) Informasjon SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. Offisiell nettside: https://spooky.fi Teknisk dokument: https://docs.spookyswap.finance/ Blokkutforsker: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384 Kjøp BOO nå!

Spookyswap (BOO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spookyswap (BOO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Total forsyning: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Sirkulerende forsyning: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M All-time high: $ 40.18 $ 40.18 $ 40.18 All-Time Low: $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 Nåværende pris: $ 0.11675 $ 0.11675 $ 0.11675 Lær mer om Spookyswap (BOO) pris

Spookyswap (BOO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spookyswap (BOO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOOs tokenomics, kan du utforske BOO tokenets livepris!

